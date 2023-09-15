大直案促損鄰全國先例納第三方鑑定 專家：不要遇到問題才修
北市大直坍塌案後，市府今修訂損鄰規則，納入第三方專業單位認定機制，避免球員兼裁判，新制即刻上路。專家認為，這麼多教訓要痛定思痛，第三方專業單位認定是集眾人力量把關，減少災害發生，希望政府能將法修得更完整，不要遇到問題才修。
台北市結構工程工業技師公會徐茂卿表示，修法有一定時間，短期成效是納入第三方專業單位認定機制，並認為北市府或中央應該將法修得更完整，工程界也可以提供意見，希望政府不要碰到問題再修法，「這麼多教訓要痛定思痛」，這次是地下室，明天可能是其他災害，恐造成造成社會成本增加。
台北市土木技師公會副理事長蘇模原說，大部分災害不是故意的，可能因為小小疏失造成，例如這次大直坍塌案就是監測數據超過行動值未作為。他表示，完全支持北市府修訂損鄰規則，第三方專業單位認定是集眾人力量把關，包含結構技師、大地技師、水利技師等專業，盼能減少災害發生。
新制增加第三方公會會同現勘與複核，受損戶如對初判結果仍有疑義，向第三方專業公會提出鄰損鑑定的費用由建商先行支付。是否會增加工作量，蘇模原直言「當災害發生時，土木技師的使命就是要挺身而出，展現專業與愛國心。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言