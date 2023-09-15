不再行人地獄！三重蘆洲等路口優化 年底前完成600處
為改善行人地獄環境，新北市府持續提升行人通行路口安全，目前已實施187處行人專用時相、229處行人優先時相，合計416處路口，近期增加包括五股國小周邊成泰路中興路口、三重高中周邊集美街與207巷口，蘆洲國小周邊中正路光華路忠孝路口等，預計年底前至少可達600處路口。
新北市交通局交通管制工程科長林昭賢表示，主要是針對學校及捷運站周邊優先檢討，今年度有2個專案，分別是捷運生活圈步行友善計畫及國高中學校周邊的通學環境改善計畫，會勘時會找相關單位檢討，如果行人流量足夠、人車衝突嚴重的話，就會優先調整。
林昭賢表示，原本目標是450處，目前已完成416處，完成92%，因此再把目標提升至600處，另近期增加的路口包括五股國小周邊、三重高中周邊，蘆洲國小周邊，今年度起會搭配捷運生活圈步行友善計畫及國高中學校周邊的通學環境改善計畫來擴大推動。
林昭賢說，另除了新增路口外，也檢討既有的行人專用時相路口時段，例如新北市府附近中山新站路口，已在本月9日將原本時段由傍晚5點至晚間10點，擴大為上午7點至晚間10點、中和四號公園周邊時段由原本上午6點至晚間7點，擴大為上午6點至晚間11點。
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