聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市又出現天坑 5個月第7個

聯合報／ 記者鍾維軒楊正海林佳彣葉德正李成蔭／連線報導
北市警消昨天下午1時13分獲報，赤峰街8巷附近出現路面坍塌的坑洞，工作人員到場瞭解狀況。記者林伯東／攝影
北市警消昨天下午1時13分獲報，赤峰街8巷附近出現路面坍塌的坑洞，工作人員到場瞭解狀況。記者林伯東／攝影

北市大直民宅塌陷還在善後，昨又在大同區赤峰街出現新天坑，是北市今年5月以來第7處，市府初判是溝渠被管線穿越，導致溝壁破裂；或公共衛生管溝破損，溝水沖刷路基下方的泥沙，而淘空路基才造成地面下陷，昨已先灌漿回填，將再以透地雷達調查地層是否穩定。

赤峰街昨下午一處民宅前馬路突然陷落，塌陷寬度占去路面一半以上，約5公尺、寬2公尺、深2.5公尺，警消緊急警戒，工務局獲報趕往封鎖現場，通知各管線單位到場處理，並回填路面。

北市多名議員都指天坑一再發生，已人心惶惶，呼籲蔣市府在道路安全應有更縝密的檢驗機制，並指責蔣萬安6月曾承諾啟動地下工程抽查，但建管處3個月內僅查13件，遠低於目前全面清查的184處工地，消極怠慢。建管處解釋，清查案件少，受限經費與人力。

大直民宅塌陷部分，建築、土木、結構三大技師公會今天將進入鄰損房屋內勘驗受損情形，市長蔣萬安也會前往了解狀況。蔣表示，很多住戶希望回去拿東西，會審慎評估，在確定安全情況下讓住戶返回取物；未來建物拆除之前，也會先徵得住戶同意。

至於兩波對建商的假扣押聲請皆遭台北地院駁回，法務局決定不抗告，蔣萬安表示，法院有法院的認定，市府就是和受災住戶站在一起，用實際行動確保住戶權益，該做的都會做。

不過，許多民眾先前購買基泰大直預售屋，如今質疑工程安全想解約，引發消費爭議。北市法務局統計，截至昨天已受理14案；消保官陳盈全說，消費者可據個案實際情況主張解約。

新北工務局施工科長陳俊翰表示，新北針對開挖中工地會檢查2次，基泰事件後，已重新檢視過去損鄰案，找出100處重點工地，由專業公會及顧問做第3次稽查，預計9月22日前完成，未來會以更嚴格標準把關。

一名技師直言，監測報告數據超過行動值，依程序，施做廠商應邀集連續壁、內支撐、監測等廠商及設計者、監造者等專家，共同研擬解決方案。目前沒有相關資料顯示現場有做檢討動作，基泰大直應做未做，在業界不是常態。

另外，議員陳怡君表示，不只大直街94巷部分單號房子下陷傾斜，基泰大直工地旁也被預防性撤離的社區，陸續有住戶變成受災戶，民房多處嚴重龜裂滲水，但基泰不聞不問；市議員柳采葳也發現，有單號房子1樓已經淹水，無法收拾物品。

大直 北市 議員

延伸閱讀

基泰大直工安單日聲量近10萬！北市府聲請假扣押遭駁回 網友關注賠償

蔣萬安登《時代》被認是未來總統候選人 侯友宜大讚

【即時短評】訪美前拚交通市政 「五捷聯盟」助攻侯友宜聲勢

時代雜誌稱蔣萬安是未來總統候選人 藍讚明日之星 綠酸靠阿公

相關新聞

中正橋新橋往新北 10月8日開放通車

橫跨雙北的中正橋因老舊改建，目前施工進度達84%，已安裝跨河主橋鋼拱橋，新橋面板還待鋪瀝青及安裝附屬設施、標誌標線等，台...

豪雨颱風頻釀土石流 台日交流防治經驗

台灣近年颱風、豪雨過後，常遇土石流，新北農業局昨辦「台日土砂災害技術交流研討會」，由台日雙方土石災害專家學者交流經驗。新...

樹林潭興街海砂屋都更 拚2026完工

新北市樹林區潭興街一帶屋況不佳，牆壁、梁柱水泥剝落，住戶自立提出都更申請，等18年核定通過，將興建3棟地上15層地下3層...

新北棄置單車逐年增 無牌難追人

自行車成近年運動風潮，但廢棄數量卻逐年上升，新北環保局公告今年7月26日至8月25日移除的路邊廢棄自行車達523輛，比前...

林口影視園區蓋社宅 議員連署反對

營建署預計將2.7公頃林口國際影視園區收回建社宅，引發地方反彈。有立委日前開協調會，但營建署仍堅持蓋社宅可滿足就業、安居...

環保逛遼寧夜市 今起開跑

北市響應中央環保夜市政策邁入第4年，今年在遼寧夜市鼓勵民眾減少使用一次性免洗餐具，今起至10月15日自備容器消費外帶，拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦