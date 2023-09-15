北市又出現天坑 5個月第7個

北市大直民宅塌陷還在善後，昨又在大同區赤峰街出現新天坑，是北市今年5月以來第7處，市府初判是溝渠被管線穿越，導致溝壁破裂；或公共衛生管溝破損，溝水沖刷路基下方的泥沙，而淘空路基才造成地面下陷，昨已先灌漿回填，將再以透地雷達調查地層是否穩定。

赤峰街昨下午一處民宅前馬路突然陷落，塌陷寬度占去路面一半以上，約5公尺、寬2公尺、深2.5公尺，警消緊急警戒，工務局獲報趕往封鎖現場，通知各管線單位到場處理，並回填路面。

北市多名議員都指天坑一再發生，已人心惶惶，呼籲蔣市府在道路安全應有更縝密的檢驗機制，並指責蔣萬安6月曾承諾啟動地下工程抽查，但建管處3個月內僅查13件，遠低於目前全面清查的184處工地，消極怠慢。建管處解釋，清查案件少，受限經費與人力。

大直民宅塌陷部分，建築、土木、結構三大技師公會今天將進入鄰損房屋內勘驗受損情形，市長蔣萬安也會前往了解狀況。蔣表示，很多住戶希望回去拿東西，會審慎評估，在確定安全情況下讓住戶返回取物；未來建物拆除之前，也會先徵得住戶同意。

至於兩波對建商的假扣押聲請皆遭台北地院駁回，法務局決定不抗告，蔣萬安表示，法院有法院的認定，市府就是和受災住戶站在一起，用實際行動確保住戶權益，該做的都會做。

不過，許多民眾先前購買基泰大直預售屋，如今質疑工程安全想解約，引發消費爭議。北市法務局統計，截至昨天已受理14案；消保官陳盈全說，消費者可據個案實際情況主張解約。

新北工務局施工科長陳俊翰表示，新北針對開挖中工地會檢查2次，基泰事件後，已重新檢視過去損鄰案，找出100處重點工地，由專業公會及顧問做第3次稽查，預計9月22日前完成，未來會以更嚴格標準把關。

一名技師直言，監測報告數據超過行動值，依程序，施做廠商應邀集連續壁、內支撐、監測等廠商及設計者、監造者等專家，共同研擬解決方案。目前沒有相關資料顯示現場有做檢討動作，基泰大直應做未做，在業界不是常態。

另外，議員陳怡君表示，不只大直街94巷部分單號房子下陷傾斜，基泰大直工地旁也被預防性撤離的社區，陸續有住戶變成受災戶，民房多處嚴重龜裂滲水，但基泰不聞不問；市議員柳采葳也發現，有單號房子1樓已經淹水，無法收拾物品。