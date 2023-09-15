中正橋新橋往新北 10月8日開放通車

橫跨雙北的中正橋因老舊改建，目前施工進度達84%，已安裝跨河主橋鋼拱橋，新橋面板還待鋪瀝青及安裝附屬設施、標誌標線等，台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜昨前往視察，預計雙十國慶連假、10月8日起開放新橋台北往新北永和區方向外線2車道及機車道、舊橋1車道直行往永和方向，明年8月會全面完工。

中正橋橫跨新店溪，改建工程民國108年5月6日開工，由台北市府新建工程處執行改建，4年來，陸續完成台北端橋墩及鋼梁吊裝、平面道路整建、匝道封閉，與河中段施工便橋等重要工項，也保留最原始的「川端橋」，屆時會開放民眾作為休憩、通行的廊道。

蔣萬安表示，中正橋是新舊橋體並存的橋梁，最早的川端橋是民國26年所建造，使用至今已86年，面臨橋梁老舊、梁底防洪高程不足及耐震與耐洪能力不足等問題，以往念書時，就常從北市重慶南路走中正橋前往永和喝豆漿、吃消夜，感謝新北市協力改建中正橋，這是雙北市民共同的期待。

侯友宜表示，雙北生活圈密不可分，為確保市民每天通勤安全需要，透過兩市緊密合作改建，提供安全便捷及美麗的新橋。

北市工務局新建工程處工務科長蕭志龍及新北市工務局長祝惠美等人表示，新橋鋼拱肋跨距215公尺、拱高50公尺、橋面寬度為46公尺，為國內跨度最大的三點式鋼拱橋，加上中正橋為雙北重要通勤道路，施工採先建新橋再拆舊橋。

北市工務局表示，中正橋台北端的引橋段路寬不足，且新舊橋銜接處有高低落差，這次開放會先以台北往新北方向，並分為兩階段進行。新橋在國慶連假期間，開放外線2車道和機車道，通往新北環快及堤外匝道，舊橋1車道直行往永和方向。11月完成開放新橋3車道，並且繼續施作新北往台北方向的工程作業。

民進黨新北永和區立委參選人莊銘淵昨建議重組超然公正、客觀第三方專業機構會勘，確認安全無虞下再通車。新北市養工處表示，雙北市府都有定期到現場了解施工，通車前還會辦履勘，到現場了解安全措施是否足夠，且過往沒有橋梁通車要找第三單位公正。