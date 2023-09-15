林口影視園區蓋社宅 議員連署反對

營建署預計將2.7公頃林口國際影視園區收回建社宅，引發地方反彈。有立委日前開協調會，但營建署仍堅持蓋社宅可滿足就業、安居需求，3個月內評估社宅興建，遭外界質疑不甩地方聲音。議員蔡淑君昨號召連署，贊成維持招商規畫，預計連署1周，目前已收數百份連署書。

中央與地方2019年合作開發林口國際影視園區，三立影城2020年原標下C、D基地，預計投資120億元，打造一座以實境、娛樂、科技3大元素為主題的超級攝影棚，後因動保問題退回申請，最後2022年6月終止契約，退出影視園區。

而4.3公頃的C、D基地中有2.7公頃為國有地，營建署今年3月函知國產署，經評估有需求建社宅，地方認為，不應在商業精華地建社宅。立委洪孟楷日前曾開協調會，邀營建署、國產署與新北經發局及民代協商，但會後營建署發稿指出，蓋社宅可滿足就業、安居需求。

洪孟楷說，中央應尊重原本規畫為國際影視園區用地目的，完全不尊重地方，質疑中央早已射箭畫靶，只想一意孤行，打壞完整產業群聚，城市特色發展遭阻，影響就業機會。

蔡淑君指出，林口有3處蓋社宅共5、6千戶，已是全台密度最高區域，認為中央規畫時，應在對的地方做對的事，而非急就章。

經發局長何怡明說，該區東森國際、三井明後年陸續完工，以產業角度來說，希望能整體發展回歸到原先設定的影視娛樂，成為新北產業櫥窗。

何說，國產署去年開始將一定面積可以招商的國有地收回，但地方無法認同，苗栗、桃園、新竹也有相同問題，因此日前在北台8縣市產業論壇上，也有跟各縣市有討論，盼可以解決。