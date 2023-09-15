聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口影視園區蓋社宅 議員連署反對

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

營建署預計將2.7公頃林口國際影視園區收回建社宅，引發地方反彈。有立委日前開協調會，但營建署仍堅持蓋社宅可滿足就業、安居需求，3個月內評估社宅興建，遭外界質疑不甩地方聲音。議員蔡淑君昨號召連署，贊成維持招商規畫，預計連署1周，目前已收數百份連署書。

中央與地方2019年合作開發林口國際影視園區，三立影城2020年原標下C、D基地，預計投資120億元，打造一座以實境、娛樂、科技3大元素為主題的超級攝影棚，後因動保問題退回申請，最後2022年6月終止契約，退出影視園區。

而4.3公頃的C、D基地中有2.7公頃為國有地，營建署今年3月函知國產署，經評估有需求建社宅，地方認為，不應在商業精華地建社宅。立委洪孟楷日前曾開協調會，邀營建署、國產署與新北經發局及民代協商，但會後營建署發稿指出，蓋社宅可滿足就業、安居需求。

洪孟楷說，中央應尊重原本規畫為國際影視園區用地目的，完全不尊重地方，質疑中央早已射箭畫靶，只想一意孤行，打壞完整產業群聚，城市特色發展遭阻，影響就業機會。

蔡淑君指出，林口有3處蓋社宅共5、6千戶，已是全台密度最高區域，認為中央規畫時，應在對的地方做對的事，而非急就章。

經發局長何怡明說，該區東森國際、三井明後年陸續完工，以產業角度來說，希望能整體發展回歸到原先設定的影視娛樂，成為新北產業櫥窗。

何說，國產署去年開始將一定面積可以招商的國有地收回，但地方無法認同，苗栗、桃園、新竹也有相同問題，因此日前在北台8縣市產業論壇上，也有跟各縣市有討論，盼可以解決。

社宅 國產署 林口

延伸閱讀

中央態度強硬擬將林口影視園區變更社宅 議員連署反對

不甩林口強烈反彈？ 中央3個月內評估影視園區變更社宅

台農認巴西蛋誤標效期 洪孟楷：檢疫證明也要封存30年？

侯友宜「總選統候人」？ 洪孟楷：看板錯置已撤走

相關新聞

中正橋新橋往新北 10月8日開放通車

橫跨雙北的中正橋因老舊改建，目前施工進度達84%，已安裝跨河主橋鋼拱橋，新橋面板還待鋪瀝青及安裝附屬設施、標誌標線等，台...

豪雨颱風頻釀土石流 台日交流防治經驗

台灣近年颱風、豪雨過後，常遇土石流，新北農業局昨辦「台日土砂災害技術交流研討會」，由台日雙方土石災害專家學者交流經驗。新...

樹林潭興街海砂屋都更 拚2026完工

新北市樹林區潭興街一帶屋況不佳，牆壁、梁柱水泥剝落，住戶自立提出都更申請，等18年核定通過，將興建3棟地上15層地下3層...

新北棄置單車逐年增 無牌難追人

自行車成近年運動風潮，但廢棄數量卻逐年上升，新北環保局公告今年7月26日至8月25日移除的路邊廢棄自行車達523輛，比前...

林口影視園區蓋社宅 議員連署反對

營建署預計將2.7公頃林口國際影視園區收回建社宅，引發地方反彈。有立委日前開協調會，但營建署仍堅持蓋社宅可滿足就業、安居...

環保逛遼寧夜市 今起開跑

北市響應中央環保夜市政策邁入第4年，今年在遼寧夜市鼓勵民眾減少使用一次性免洗餐具，今起至10月15日自備容器消費外帶，拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦