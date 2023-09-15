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豪雨颱風頻釀土石流 台日交流防治經驗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
日本國土交通省砂防研究室長山越隆雄昨分享日本經驗。記者劉懿萱／攝影
日本國土交通省砂防研究室長山越隆雄昨分享日本經驗。記者劉懿萱／攝影

台灣近年颱風、豪雨過後，常遇土石流，新北農業局昨辦「台日土砂災害技術交流研討會」，由台日雙方土石災害專家學者交流經驗。新北水保技師公會理事長梁宥崧說，台灣在疏散避難做得比日本好，尤其新北透過預估時雨量提早撤離時間，減少傷亡人數。

新北市政府去年與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，共推土砂災害管理工作，由於新北市與日本靜岡縣因地質、氣候條件接近，由成功大學邀請靜岡縣專家來台交流土砂災害防治技術。

日本國土交通省砂防研究室長山越隆雄分享，由於日本疏散避難演練並非強制性，居民對災害警覺性不足，將演練改為強制性後，降低災害傷亡；另外2021年7月日靜岡縣熱海市發生土石流，造成27死，多數是高齡長者，高齡疏散是他們需突破的困境。

梁宥崧則說，台灣在疏散避難較成熟，中央也訂定各區時雨量達土石流警戒基準值時、農委會發布一級紅色警戒時，市府可強制疏散，2004年制定法規後，傷亡人數從每年500多人，到去年為止僅1人傷亡。

不過梁提到，有時警戒通知時已半夜2、3點，會來不及撤離人力，但新北透過預估時雨量，提早撤離時間，讓民眾不會手忙腳亂。

農業局說，講者分享土砂災害案例、災防管理及災害治理經驗，讓民眾與防災社區深入認識土石流及大規模崩塌等坡地災害，今年已辦23場次自主防災社區兵棋推演，及2場次自主防災社區實作演練。

日本 土石流

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豪雨、颱風釀土石流頻傳 台日交流疏散避難經驗

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