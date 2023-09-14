圖輯／國內最大跨度三點式鋼拱橋 中正橋完工分段通車

由雙北市政府攜手合作的中正橋改建工程，在台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同會勘視察過後，預計在雙十連假10月7日起，進行台北往新北方向的新中正橋單向通車。

新中正橋的行車動線，除提供外線兩車道和機車道給台北往新北方向的車輛通行，舊橋的1線車道也將暫時繼續使用；至於舊中正橋仍維持新北往台北的方向運作，直到明年工程全部完工，才會重新調撥交由新橋負責台北、新北雙向的行車動線。

中正橋改建工程從108年5月6日開工，由台北市政府新工處執行改建工程，4年來陸續完成台北端首座橋墩及鋼梁吊裝、平面道路整建與河中段施工便橋及鋼支堡打設等重要工項。

中正橋新橋鋼拱肋跨距215公尺，拱高50公尺，橋面寬度最寬約46公尺，是國內跨度最大的三點式鋼拱橋，而主橋所採用的安裝工法與先前完成之主樑同心圓曲線夾推作業，均為首次應用於國內鋼拱橋樑架設之工法，也寫下國內工程新紀錄，其改建工程總經費約33億元。

考量中正橋是雙北重要交通動線，施工期間交通不可中斷，因此採用先建新橋再拆舊橋的方式施工，新中正橋也同時配合施工進度採取多階段方式進行通車。