中央態度強硬擬將林口影視園區變更社宅 議員連署反對

營建署預計將林口國際影視園區2.7公頃國有地收回建社宅，引發地方反彈。不過立委洪孟楷12日召開協調會，營建署會後卻仍發稿，指蓋社宅可滿足就業、安居需求，3個月內評估社宅興建，外界質疑不甩地方聲音。議員蔡淑君今號召連署，贊成維持招商規畫，預計連署1周，現服務處已收數百份連署書。

中央與地方2019年合作開發林口國際影視園區，三立影城原先2020年標下C、D基地，預計投資120億元打造一座以實境、娛樂、科技3大元素為主題的SET Studio Park超級攝影棚。不過據都市設計會議，三立曾申請規畫在園區設置生態球，引進觀賞性動植物，遭都設委員質疑動保問題，最終退回申請，三立也未再提出申請，並在2022年6月終止契約，退出影視園區。

由於4.3公頃的C、D基地中有為2.7公頃國有地，營建署今年3月函知國產署，經評估有需求作興辦社宅，引發地方反彈，認為不應在商業精華地段上建社宅。洪孟楷12日召開協調會，邀集營建署、國產署與新北市經發局及民代協商，不過營建署會議中並未鬆口承諾回去檢討，甚至會後發稿指蓋社宅可滿足就業、安居需求。

洪孟楷說，媒體園區與社會住宅發展不相容，中央應尊重原本規畫為國際影視園區用地目的，罔顧地方發展，且開完協調會不到一小時就發稿，完全不尊重地方，質疑中央早已射箭畫靶，只想一意孤行，打壞完整產業群聚，城市特色發展遭阻影響就業機會。

蔡淑君指出，有些假帳號在社群中帶風向，批評他們不支持居住正義，蔡認為林口有3處蓋社宅共5、6000千戶，已是全台密度最高區域，認為中央規畫都市時，應在對的地方做對的事，而非急就章。

經發局長何怡明說，該區東森國際、三井明後年陸續完工，認為以產業角度來說，希望能整體發展回歸到原先設定的影視娛樂，成為新北產業櫥窗。她也提到，日前會議上營建署並未鬆口檢討，會後發稿態度強硬，仍以中央政策為前提。

何說，國產署去年開始將一定面積可以招商的國有地收回，地方無法認同，苗栗、桃園、新竹也有相同問題，因此前兩天北台8縣市產業論壇上也有跟各縣市有討論。