北市唯一書院古蹟！「學海書院」門神彩繪由新生代匠師操刀修復

台北市文化局表示，位於萬華區「學海書院」為北市僅存書院古蹟，預計民國115年完成修復；其中門神彩繪由年僅36歲的新生代匠師周孟勳操刀，既保留原工藝又有自己的創新。

文化局表示，「學海書院」建於清朝道光年間，日治時期由高氏家族買下建物作為宗祠使用至今，為北市現存僅有的書院建築古蹟。

文化局指出，自民國108年起補助超過新台幣6000萬元協助「學海書院」修復，預計115年修復完成，其中修復的重點門神彩繪工作，由年僅36歲的年輕彩繪匠師周孟勳執筆，為百年古蹟畫下嶄新篇章。

文化局表示，建物三川殿門神彩繪作品，推測是民國61年由北部名師許連成所作，並曾由許連成大弟子陳樹根重繪。

此次修復，文化局指出，考量陳樹根年事已高且多年未從事門神彩繪，決議將舊有門板上門神彩繪先清潔加固，後續將於「學海書院」修復完成後展示，同時依原有工法及材料繪製新門神，保留舊有建築精緻彩繪工藝，並呈現不同世代匠師對於彩繪藝術的對比。

文化局表示，新門神彩繪匠師周孟勳，是目前台灣少數具有文化部傳統彩繪匠師資格的新生代畫師；周孟勳採用台灣傳統彩繪技法「疊色」及「暈色」方式，讓門神彩繪色澤有深淺層次感，華麗與樸素共融。

周孟勳指出，傳統彩繪門神服飾上的「雲紋」畫工相當精細，他傳承古法，仔細畫下一小朵、一小朵的「雲紋」，希望保留傳統特色；而服飾上的「龍尾」圖騰則有自己的創新。

他說，以往比較強調「龍首」，他畫的「龍尾」則在門神的服儀上一眼就看到，以台語發音「大趴尾/大業」，隱喻「學海書院」、如今的高氏宗祠家大業大。希望人們看到他彩繪的門神，除了感受色澤華麗，也有溫暖守護的意象。

周孟勳表示，他大四時就期許有朝一日成為台灣的專業彩繪師，這不只是一份工作，而是嚴謹的工藝品。

高氏宗祠所有權人指出，傳統宗祠較少有門神彩繪，但高氏家族先祖曾任官職，所以宗祠才會有門神彩繪，相當特別；也全力支持周孟勳的作品，讓傳統技藝繼續傳承下去。