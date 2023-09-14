汐止宣導防火防登革熱 讓民眾學習如何應對災害

面對本土登革熱疫情升溫，汐止區公所為提升市民的災害防救意識，今(14)日在烘內市民活動中心舉辦辦「災害防救教育暨傳染病防治與動員講習」課程，現場也安排消防局第六大隊進行防火宣導，尤其上星期烘內里發生一起除濕機引發的火警，現場也特別叮嚀使用電器要特別小心。

消防隊宣導電器火災佔起火原因的最大宗，也確實，在上星期烘內里發生的火警，房子被燒毀，一家九口就有5個人嗆傷，就是因為除濕機引起的意外，所以，消防局第六大隊一開始就針對家中電器使用安全進行宣導，像是延長線、還有電器用品都叮嚀使用上要小心，民眾聽了似乎都很有感。

民眾說，宣導防火很重要，像家裡電器電線使用都要小心，電線太小也不行，一條延長線能插多少電都要注意，不能超過電量會危險會燒起來，另外，家裡也有用除濕機，但是出門的時候，一定會將拔插頭，就算家裡有人在，如果開除濕機，也會三不五時巡一巡，會特別注意。

烘?里蘇明勇里長表示，非常感謝公所舉辦有關防災及防疫的教育講習，他指出，烘內里靠近山區，颱風時常有樹木倒塌等災情發生，因此，他提醒各鄰長在巡視時要特別注意自身安全，並配合公所平時辦理的災情查通報進行回報，也不忘叮嚀應著淺色長袖衣褲，防止蚊蟲叮咬。

汐止區公所林慶豐區長強調，今天在烘內里辦講習，特別邀請汐止衛生所、消防局第六救災救護大隊向里民進行教育宣導，課程內容豐富，讓民眾充分了解如何應對災害、防火還有防治登革熱的相關知識，一起努力讓災害、疫情都能遠離。