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核安29號演習操演 淡水安老所展收容安置能力

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
112年核安第29號演習實施計畫，淡水區仁濟安老所，進行災民收容安置演練，展現出完善的流程與措施。圖／紅樹林有線電視提供
112年核安第29號演習實施計畫，淡水區仁濟安老所，進行災民收容安置演練，展現出完善的流程與措施。圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府在昨(13)日於淡水北海岸、泰山等地，進行112年核安第29號演習實施計畫，假想天然災害及軍事因素併同核能二廠核子事故，及多重複合式災害為演習主情境想定，其中一站來到淡水區仁濟安老所，進行災民收容安置演練，展現出完善的流程與措施。

新北市副市長朱惕之表示，這次演習看到應變人員認真的操演，也看到民眾熱情的參與，結合現場各項模擬情境，來檢驗應變程序落實核安各項環節。這次演練地點包含新北市萬里、石門、淡水、三重及泰山等多個地區，演練時序也從核子事故發生之初期，一直進展至廠區緊急事故，以民眾防護應變行動為主軸，採實人、實地、實境依序進行各階段演練。

演練包含遊客勸離疏散、里民居家掩蔽、疏散人車輻射偵測除汙，弱勢民眾疏散收容、學生與里民疏散安置等項目依時序進行演練，參演單位包含原能會、國防部、台電公司、民間慈善團體、新北市政府相關局處、區公所等200位應變人員，後續新北市還會再針對核子事故緊急應變計畫區內民眾，持續規劃防災社區民眾防護行動演練，也請民眾能多多參加，來學習核安知識及熟悉核安應變相關工作。

淡水 核能 原能會 演習

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