瑞芳自主社區防災演練逼真 東和里民眾認真到位

遇到颱風、地震，或是火災等災害，該如何應變，瑞芳區東和里今(14)日，舉辦自主防災社區防救災演練，教導民眾進行自主防災社區推動各項防災作為，建立推動自主防災的SOP，現場參與演練的民眾都很認真到位，想必也加深了防救災的觀念。

東和里里長周樹木表示，新北市重視災害防救的永續發展，持續推動防災社區工作，進行相關環境勘查、教育訓練及參訪等活動，今天也看到民眾認真演練，更了解編組的各項任務，將來如真的發生災害，可將損失降到最低。

瑞芳區長楊勝閔表示，本次演練包括:里內各編組協力防救災、地震應變、火災救援等模擬災況，並藉此驗收社區編組年度內參與的各項災害防救實作知能訓練成果。瑞芳地區房屋較為老舊，又處於為地震及土石流災害潛勢區，為因應複合型災情應變及處置，公所每年均定期舉辦災防演練，並邀請區內防災社區、防災士及防災企業偕同參與演練，強化在地災害防救與應變能力。