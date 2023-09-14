行動加油車雖便民 雙溪民眾盼有固定式加油站

雙溪區沒有加油站，民眾除了就近也要10公里遠的澳底和福隆的加油站加油，另外就是要仰賴每周二的中油行動加油車才能加油，長久下來民眾也很習慣加油車的到來，但更迫切希望將來雙溪能有第一座加油站，目前加油站用地也確定下來，雙溪首座加油站指日可待。

現在中油的加油車服務是每個星期二的11點到下午1點在共和里台電服務所旁的天橋下，下午1點20分到2點在牡丹里慶雲宮前，請民眾多加利用，一周一次的服務，民眾都會攜帶儲油桶前來加油，但也請民眾要妥善保管，確保安全。

民眾紛紛表示，雙溪地區數年來都是行動加油車，一周來一次雖然還算便民，但還是希望地區內能有一座加油站，讓當地民眾甚至是遊客都可以便利車輛加油的服務。

雙溪區區長林銚傑表示，雙溪區的行動加油車，是中油特別為偏鄉沒有加油站所提供的服務，中油的行動加油車每週二四都會到雙溪駐點服務，民眾都會把握這時間，另外，也有地方仕紳爭取到加油站用地，目前進度都有在進行中，相信不久的將來，雙溪也會有第一座加油站。