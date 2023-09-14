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豪雨、颱風釀土石流頻傳 台日交流疏散避難經驗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
日本國土交通省砂防研究室長山越隆雄今在台日土砂災害技術交流研討會分享。記者劉懿萱／攝影
日本國土交通省砂防研究室長山越隆雄今在台日土砂災害技術交流研討會分享。記者劉懿萱／攝影

新北市政府農業局今舉辦「台日土砂災害技術交流研討會」，由台日雙方土石災害專家學者分享交流，提升災害管理知識。新北市水保技師公會理事長梁宥崧說，台灣在疏散避難上做得比日本好，ㄧ來有法規強制撤離降低人員損傷，新北也在提前在土石流警戒前通知居民先行撤離。

新北市政府去年與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，共同推動土砂災害管理工作，由於新北市與靜岡縣因地質、氣候條件接近，藉由成功大學與日本多年合作經驗，邀請靜岡縣交流土砂災害防治技術。副市長劉和然說，極端氣候造成坡地災害頻傳，盼透過研討會交流，互相學習彼此土砂災害防治觀念。

日本國土交通省砂防研究室長山越隆雄分享，由於日本疏散避難演練並非強制性，導致居民對災害警覺性不足，因此將演練改為強制性，確實熟悉避難路線與收容處所，降低災害傷亡。此外，高齡長輩演練重點，像是2021年7月日靜岡縣熱海市發生土石流，造成27死，有不少就是高齡長者，這也他們需要突破的困境。

梁宥崧則說，台灣近年常在颱風、豪雨過後遭遇土石流，因此在疏散避難較成熟，中央也訂定各區時雨量達土石流警戒基準值時，農委會發布一級紅色警戒時，地方得指示強制疏散，1990年代制定法規後，傷亡人數從每年500多人，到去年為止僅1人傷亡。不過梁提到，有時警戒通知時已經半夜2、3點，撤離人力也會來不急，新北市透過預估時雨量提早撤離時間，讓民眾不會手忙腳亂。

梁宥崧也分享汐止區東山里鵠鵠崙崩塌事件，農業局當天疏散並安置住戶，先行修補道路、排水溝裂縫確保排水暢通等，並在崩塌區域覆蓋帆布，避免雨水滲入造成滑動；災後復建工程，則以微型樁、排樁等工法，穩定坡面及修補道路側溝，後續汛期前也會在汐止區東山里大規模崩塌潛勢區舉辦實作演練，如架設雨量筒、巡察溪流水位、坡地是否有裂痕或樹木歪斜等。

新北市農業局說，講者分享土砂災害案例、災防管理及災害治理經驗，使民眾與防災社區深入認識土石流及大規模崩塌等坡地災害，今年也已辦理23場次自主防災社區兵棋推演及2場次自主防災社區實作演練。

新北市政府農業局今舉辦「台日土砂災害技術交流研討會」。記者劉懿萱／攝影
新北市政府農業局今舉辦「台日土砂災害技術交流研討會」。記者劉懿萱／攝影

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