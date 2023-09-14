豪雨、颱風釀土石流頻傳 台日交流疏散避難經驗

新北市政府農業局今舉辦「台日土砂災害技術交流研討會」，由台日雙方土石災害專家學者分享交流，提升災害管理知識。新北市水保技師公會理事長梁宥崧說，台灣在疏散避難上做得比日本好，ㄧ來有法規強制撤離降低人員損傷，新北也在提前在土石流警戒前通知居民先行撤離。

新北市政府去年與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，共同推動土砂災害管理工作，由於新北市與靜岡縣因地質、氣候條件接近，藉由成功大學與日本多年合作經驗，邀請靜岡縣交流土砂災害防治技術。副市長劉和然說，極端氣候造成坡地災害頻傳，盼透過研討會交流，互相學習彼此土砂災害防治觀念。

日本國土交通省砂防研究室長山越隆雄分享，由於日本疏散避難演練並非強制性，導致居民對災害警覺性不足，因此將演練改為強制性，確實熟悉避難路線與收容處所，降低災害傷亡。此外，高齡長輩演練重點，像是2021年7月日靜岡縣熱海市發生土石流，造成27死，有不少就是高齡長者，這也他們需要突破的困境。

梁宥崧則說，台灣近年常在颱風、豪雨過後遭遇土石流，因此在疏散避難較成熟，中央也訂定各區時雨量達土石流警戒基準值時，農委會發布一級紅色警戒時，地方得指示強制疏散，1990年代制定法規後，傷亡人數從每年500多人，到去年為止僅1人傷亡。不過梁提到，有時警戒通知時已經半夜2、3點，撤離人力也會來不急，新北市透過預估時雨量提早撤離時間，讓民眾不會手忙腳亂。

梁宥崧也分享汐止區東山里鵠鵠崙崩塌事件，農業局當天疏散並安置住戶，先行修補道路、排水溝裂縫確保排水暢通等，並在崩塌區域覆蓋帆布，避免雨水滲入造成滑動；災後復建工程，則以微型樁、排樁等工法，穩定坡面及修補道路側溝，後續汛期前也會在汐止區東山里大規模崩塌潛勢區舉辦實作演練，如架設雨量筒、巡察溪流水位、坡地是否有裂痕或樹木歪斜等。