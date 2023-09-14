台中高級救護員六都最少逾齡消防車最多 遭批改善牛步

台中審計處在111年決算報告指出台中市的高級救護技術員人數僅125人，六都最少；逾齡消防車比率是六都最高，超過15年以上車齡的消防車比率高達43%，遙遙領先其他五都。市議員林祈烽要求消防局要把市民生命財產和消防業務工作放在第一位，趕快把人力補齊，完成車輛汰換，保障市民安全。

林祈烽說，新北市人口數全國最多，高級救護技術員有527人，台南市202人，桃園市177人，高雄市171人，台北市141人，台中市是第2大城，但高級救護技術員人數卻連新北市三分之一不到，連續多年都墊底，他質疑問題在哪？

林祈烽說，截至111年底為止，雖增加11位高級救護技術員，但離六都倒數第2名的台北市還少16人，再怎麼比都差很多，全市53個外勤分隊，卻有29個分隊的高級救護技術員配置未達2人，缺人問題嚴重，未見明顯改善。

林祈烽說，逾齡消防車問題很多，議員也全力支持消防局編預算採購汰換新車，但台中市超過15年以上車齡的消防車比率高達43%，遙遙領先其他五都；市府明年編列歷年最高的預算經費3億2千多萬採購消防車，但汰換後，還是六都倒數第一名， 要求加速辦理。

林祈烽說，高雄市和桃園市車齡逾15年的消防車都只有5%，新北市是12%，台南市是20%，台北市是28%，台中市43%的比率真是高到有夠離譜。林祈烽要求消防局長要正視消防業務工作，減少無謂的應酬和酒攤，快把人員補齊，採購新的消防車輛，保障市民的安全。