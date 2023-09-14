中正橋台北往新北端10月通車 綠立委參選人點出4缺失

雙北推動永和中正橋改建工程，已經完成主橋鋼拱肋合攏、鋼纜施拉作業，將於10月7日開通台北往新北端方向。民進黨永和區立委參選人莊銘淵今點出4點缺失，認為中正橋工期已延後2次，新中正橋應暫緩通車，待公正客觀第三方專業機構會勘安全無虞下，再行通車。

莊銘淵表示，中正橋改建工程原定9月30日台北往永和方向通車，現第一階段又分為10月8日及11月8日兩次後單向全面通車。種種問題甚多待處理，尤其是台北市近期建築工安意外頻傳，在未完全解決之前，他建議重組超然公正、客觀第三方專業機構，邀請專家學者會勘後，再定通車時間，所以建議應暫緩通車。

莊銘淵指出，中正橋改建工程總計有4點缺失，缺失一：工期嚴重脫期，已延後工期2次；缺失二：明年永和往台北線不可能如期通車，明年2月底絕對跳票。