中正橋台北往新北端10月通車 綠立委參選人點出4缺失
雙北推動永和中正橋改建工程，已經完成主橋鋼拱肋合攏、鋼纜施拉作業，將於10月7日開通台北往新北端方向。民進黨永和區立委參選人莊銘淵今點出4點缺失，認為中正橋工期已延後2次，新中正橋應暫緩通車，待公正客觀第三方專業機構會勘安全無虞下，再行通車。
莊銘淵表示，中正橋改建工程原定9月30日台北往永和方向通車，現第一階段又分為10月8日及11月8日兩次後單向全面通車。種種問題甚多待處理，尤其是台北市近期建築工安意外頻傳，在未完全解決之前，他建議重組超然公正、客觀第三方專業機構，邀請專家學者會勘後，再定通車時間，所以建議應暫緩通車。
莊銘淵指出，中正橋改建工程總計有4點缺失，缺失一：工期嚴重脫期，已延後工期2次；缺失二：明年永和往台北線不可能如期通車，明年2月底絕對跳票。
缺失三：工程設計一再變更，預算一再增加有浮濫之嫌，鋼材占預算近七成，營造商集團是國內鋼鐵大廠，單價應更低廉，而造價卻高達26億元，明顯高出同型工程預算太多，相關主管機關及民代顯然未盡督導之責；缺失四：如今又再延後通車，在一再跳票的情況下，他要求徹底安全檢測，否則不必再訂通車日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言