進度84% 中正橋新橋10月國慶開放2車道通新北

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜今早赴改建中的中正橋視察，目前施工進度達84%，已安裝完成跨河主橋鋼拱橋，正在進行道路鋪面及附屬設施，預計雙十國慶可開放台北往新北方向的新橋外線2車道及機車道，舊橋1車道直行往永和方向，預計113年8月會全面完工。

負責簡報的台北市工務局新建工程處總工程司吳再欽表示，中正橋台北端的引橋段路寬不足，且新舊橋銜接處有高低落差，為了要維持重慶南路銜接中正橋的雙向6車道，這次新橋開放會先以台北往新北方向，並分為兩階段進行。

他說，10月國慶連假為新橋開放1之1階段，外線2車道和機車道，通往新北環快及堤外匝道，舊橋1車道直行往永和方向。11月為1之2階段，完成開放新橋3車道，並且繼續施作新北往台北方向的工程作業。

他也說，預計113年3月底會全面完工，新橋維持舊橋的雙向6車道，1車道限制汽車通行、2車道為汽機車混合通行，以及3公尺的行人自行車道，於同年8月通車。

台北市新工處大運工務所主任詹名成說，該工程目前尚待新橋面板瀝青鋪設、附設設施安裝及標誌標線等作業，即可於10月份將台北往新北方向的行車動線切換到新橋通行。

台北市工務局新建工程處工務科長蕭志龍及新北市工務局長祝惠美介紹，中正橋新橋鋼拱肋跨距215公尺、拱高50公尺、橋面寬度為46公尺，為國內跨度最大的三點式鋼拱橋，加上中正橋為雙北重要通勤道路，工程期間採先建新橋再拆舊橋方式。

台北市長蔣萬安表示，工程做了完善詳盡的新舊橋轉換規劃，避免影響民眾通勤車流，而中正橋也是過往台北的四大名橋之一，未來拆除後也會保留風華，新橋則是改進防洪、耐震，讓民眾通勤更加安全。新北市長侯友宜也盛讚台北市施作工程效率、安全皆第一，新北會全力配合。