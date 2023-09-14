金山小編過勞案國賠一審勝訴 籲新北市政府好好面對

時代力量立委王婉諭陪同陳嘉緯之父、律師上午在立法院舉行「金山小編過勞案國賠一審勝訴，新北市政府別再凹 請還家屬平靜與尊嚴」記者會。新北市金山區公所小編於2020年猝死，經勞動部認定過勞，家屬提出國賠申請，但新北市府認為陳嘉緯是「自願加班」而拒絕賠償，陳父母遞狀控告，法院一審則判金山區公所應賠373萬餘元。而區公所表示將研議是否上訴。

王婉諭表示法院一審判決勝訴，新北市金山區公所有義務注意陳嘉緯身體狀況，判決書也清楚說明過勞事實具體、公所有其責任，希望金山區公所、新北市長侯友宜面。 時代力量立委王婉諭（中）上午陪同陳嘉緯之父、律師在立法院舉行「金山小編過勞案國賠一審勝訴，新北市政府別再凹 請還家屬平靜與尊嚴」記者會。記者林伯東／攝影