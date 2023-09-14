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基北北桃新創展 AI客服應答不必傻等
「新北創力坊」成軍10周年，新北青年局昨舉辦Demo Day，邀基北北桃各領域12支新創團隊展示創業成果、商業模式、品牌願景等。新創團隊包括知名科技公司鏈奇國際，該公司產品HelperAI是AI代理人，可將企業客戶的客服、銷售和行銷等業務流程透過AI提供回應，24小時隨時待命，消費者需要客服回應時，不用再等到天荒地老。
許多民眾都有共同經驗，想聯繫企業客服，分機轉來轉去，常讓人等得不耐煩，鏈奇國際所開發的HelperAI，透過企業客戶即時串流資料，精準且24小時待命回答消費者疑問，可為企業客戶節省客服人力成本。
新北市青年局長邱兆梅說，新北除創力坊外，青年局旗下已有6座青創基地，新北青年局今年3月與基北北桃簽訂實質性備忘錄，透過創業空間共享平台合作，協助創業青年打破區域限制，新北創力坊就是首波開放的青創空間。
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