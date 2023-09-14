環狀線水冷扇故障 遭怨修很久

捷運環狀線被民眾投訴車站水冷扇修一個月還修不好，站務人員說，整批水冷扇送到新莊區維修，目前還沒收到送回的消息。對此，新北捷運公司表示，今年7月起，各車站水冷風扇因長時使用陸續出現故障，約有9台，設備壽年已屆，目前已進行修繕，將陸續補齊，預計在一周內完成。

新北捷運公司表示，環狀線多屬高架開放式站體，陽光直曬使冷房效果受限，就設計面而言，已無法比照地下車站的冷房效果，自2020年營運以來，即採水冷扇來補足空調效能不足問題，每個高架車站月台區的兩側月台均設有水冷風扇。

新北捷公司坦言，自今年7月起使用頻率提高，各車站水冷風扇因長時使用陸續出現故障，且設備壽年已屆，目前已進行修繕，並陸續補齊。月台門上方設有點狀空調處，也可舒緩悶熱感。

新北捷運公司說，月台區水冷風扇約有9台故障，雖已積極處理，因備料需要時間，預計一周內改善完畢，讓水冷扇全數25台都能使用，環狀線月台過去雖然曾考慮安裝水幕或風扇，水幕會有乘客不喜歡被水沾濕，風扇的話吹的只是常溫風，經評估過後，水冷扇是折衷且較為實際有成效的措施，未來也會持續研擬改善措施。