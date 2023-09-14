包商控欠款 社福大樓營造商喊冤

台北市建成綜合大樓是北市府耗資5億多元打造的社福大樓，剛開幕近2個月，卻爆發廠商勁強營造有限公司拖欠工程款項高達1800萬元，議員指出，許多下游包商苦不堪言，市府要將劣質廠商列黑名單；勁強公司喊冤是不實指控。市府回應，已請勁強妥適處理，將依採購法與相關規定，檢討發包廠商資格。

建成綜合大樓位在大同區，結合兒童托育、少年福利、身障者日間照顧服務、老人社區照顧關懷據點、少年服務中心及區民活動中心等功能，7月17日開幕。

議員張斯綱昨指，勁強營造拖欠的包含空調工程、水電點工、機電工程、消防水配管工程、工程繪圖等，金額從4.8萬元至464萬元不等，有些已進入法律程序。

負責消防工程林姓鐘點工指出，勁強都是以他們心情去放款，迄今僅拿到逾50萬元，「被坑得無路可走」。被欠款462萬元的機電工程包商說，勁強以進度落後等各種刁難不給錢，「誰受得了？」

許姓空調工程業者說，對方沒白紙黑字，僅以白板寫下需求並簽定合約15萬元，依約請款卻被要求應做完所有工程才給錢，追加施工100多萬元也沒給。

工務局新工處副總工程司張泰昌回應，市府訂約對象為勁強，對方是否付款給下游包商不得而知，將請勁強妥善處理跟說明；市府已給95%款項，10月1日工程複驗，驗收合格才會給尾款1300多萬元；勁強曾與其他廠商有訴訟糾紛，市府將依採購法與相關規定，檢討發包廠商資格。

勁強總經理張智岳喊冤，這些都是不實指控，這些包商工程做一半放掉，自家員工還被恐嚇過，公司賠很多錢才把工程完成，全部9成以上、約30多家廠商都完成工程，等驗收拿尾款，沒拿到款項的工班不是與勁強簽約，是與其發包小包的工班，與勁強無關。