北市貧富差距6都次低 議員：百姓仍苦

北市主計處昨公布，去年台北市平均每戶家庭可支配所得為144.4萬元，續居全國各市縣之冠，較前年增加1.4萬元，另外，據去年每戶可支配所得五等分位差距倍數，也就是「貧富差距」指數，所得分配為4.98倍，低於台灣地區的6.15倍，居六都次低，最低為新北市。不過也有市民認為，北市雖然工作、薪資都較多，不過相對物價也高，顯得無感。

主計處指出，家庭消費及儲蓄情形，去年台北市平均每戶家庭消費支出109.7萬元、儲蓄34.7萬元，分別較110年增加3.1萬元(2.9%)、減少1.7萬元(-4.7%)；和疫情前108年相比，家庭消費較疫情前減少5.56萬，儲蓄增加7.75萬。

主計處指出，進一步分析家庭消費結構變動，去年仍以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料支出占29.3%最高，醫療保健支出占15.5%次之，餐廳及旅館支出占14.4%，排名由前年第4名升至第3名。

不過，國民黨議員楊植斗認為，可支配所得只增加1%，根本追不上年年上漲的物價，他舉例，前些日子鬧雞蛋荒，北市部分早餐店加蛋漲到15塊，百姓生活變得更痛苦。

他說，主計處下了貧富差距略減的結論，但實際上根本是邁向「全民均貧」，民生物品的開銷變多了，所賺的薪水都被漲幅吃光，根本沒有閒錢可以拿來儲蓄，根本就是國安危機。

民進黨議員許家蓓議員指出，台北居大不易，民眾現在仍面臨租屋、置產困難，希望市府仍要針對居住政策持續努力。此外，主計處統計北市每戶消費支出較疫情前減少，因此面對疫後經濟復甦，市府也需持續研議振興政策，讓市民更有感。