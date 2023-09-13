部分物價漲 新北汽機車拖吊移置費擬微調漲

在許多商品因成本增加調漲下，新北市政府訂定「新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」修正草案，汽機車拖吊移置費用也擬分別提高新台幣20元、25元。全案將送議會審議。

新北市交通局向中央社表示，為配合道路交通管理處罰條例及道路交通安全規則修正，「新北市公有停車場管理自治條例」及「新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」中，也修正有關慢車的種類及名稱，而修正草案今天都獲市政會議討論通過。

交通局表示，兩條例的條文中把以「人力行駛之車輛」修正為「慢車」，而「慢車」的範圍包括腳踏自行車、電動輔助自行車及微型電動二輪車。同時也比照台北市拖吊移置費用的標準，小幅調漲相關費用。

交通局表示，委託拖吊的民間業者利潤不大，在許多物價成本都調漲下，新北市小型車拖吊成本平均每輛次達新台幣952元，但現行規定只收880元，全年拖吊費虧損352萬元，也使得各區拖吊業務招標上，常常流標，以淡水區為例，過去就曾有連續流標8次紀錄。

交通局表示， 趁這次自治條例條文的修正，提高部分車種的拖吊移置費及保管費標準，慢車移置費由88元調高到100元，保管費為每輛每日20元調高到50元；汽車及大型重機移置費由880元調高到900元，保管費維持200元；機車移置費由175元調高到200元，保管費維持為50元。

民進黨新北市議員戴瑋姍表示，這些草案都將送議會審議，據了解，這幾項交通工具因違規進行移置、保管的費用，上次調整是102年，至今也有10年了。

她表示，若因物價考量進行微幅調整，也還算是合理，但不希望造成民眾經濟負擔，因此，她將要求市府加強道安宣導，讓民眾對法規能更了解及重視。