大直受災戶說明會 北市增一處台北橋聯開宅供安置
北市大直坍塌案，北市都發局今晚針對大直街94巷1弄1、3、5、7、9號等25戶民宅辦安置說明會，市長蔣萬安出席聽取住戶意見，下達4點裁示。都發局表示，分別就建物所有權人及租客規畫安置補助方案，並由法務局研議救災修復專戶款項收支保管運用方式，將以最快速度發放租金補助，協助居民後續安置。
建物所有權人未來3年的安置補助方案，都發局說明經參考周邊租屋市場行情，以每坪租金1600元為標準，依建物所有權狀登載的面積計算每月租金補助金額，所有權人可自行選擇承租南港基河三期中繼住宅、台北橋捷運聯開宅或自行尋找民間屋源，觀傳局也已協調旅館業者提供大湖璞旅60間雙人房，助住戶解決找房期間的居住問題。
至於租客部分，都發局指出可檢具相關事實証明文件，依原租約月租金為標準，給予3個月的租金補助，並已商請台北市租賃住宅服務商業同業公會協助媒合租屋。
蔣萬安今出席說明會聽取住戶意見，明確下達4點裁示。第一，逐字記錄住戶所有意見，3天內住戶意見研議及回應；第二，由都發局成立安置小組、針對原住處內財物損失，法務局成立財損評估小組，各小組皆有單一窗口服務。
第三，重建評估將分別從小基地及大範圍評估優劣，讓住戶決定未來重建方案；住戶關心回住處取物部分，市府將會再確認安全無虞後，再行開放讓住戶取回物品。
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