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台農董座稱農業部要他揹鍋 羅智強：農業部謀財害命

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對台農董座拍道歉影片稱農業部要他背鍋，國民黨北巿大安區立委參選人羅智強表示，農業部簡直是共犯，對民眾「謀財害命」。圖／聯合報系資料照
針對台農董座拍道歉影片稱農業部要他背鍋，國民黨北巿大安區立委參選人羅智強表示，農業部簡直是共犯，對民眾「謀財害命」。圖／聯合報系資料照

台農蛋品洗選巴西蛋遭食藥署認定有效期限到9月24日的雞蛋，標示到10月5日，違反食品安全衛生法，台農董座涂萬財昨為標示不符致歉，說「這是我的疏失」，但涂今接受聯合獨家專訪時表示，「認錯影片是農業部要我講的，叫我擔下來。」大安區立委參選人羅智強痛批，誤標食品有效日期恐涉犯「刑法」，痛批農業部是共犯，對台灣民眾「謀財害命」。

羅智強指出，台灣蛋洗選後只能放一個月，美國對冷藏蛋最多放105日，民進黨對巴西蛋卻延長到120日，廠商再額外延11日，直呼「這樣的蛋消費者誰敢吃？」

羅智強表示，誤標有效日期不單只有行政罰，若廠商是故意則觸犯「刑法」第339條的詐欺罪與第255條的「虛偽標記罪」，若農委會知情，甚至還要台農董座說謊頂罪，已屬共犯，都有刑事責任。

羅智強痛批，50萬資本的超思不可思議的狠賺3800萬就是「謀財」，國人幾乎日日吃雞蛋，農委會卻放任巴西過期蛋危害國人健康，這就是「害命」，他質問民進黨總統參選人賴清德，「陳吉仲要不要下台，你的高標準，遇到陳吉仲就轉彎嗎？」

對於農業部出面否認，強調只是幫台農代轉聲明，羅智強反問，農業部是中央機關，為什麼要幫台農代轉聲明，超思一案還大張旗鼓開記者會澄清，濫用中央資源，農業部應出面說明清楚。

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