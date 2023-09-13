傳孩童上學帶密錄器 他嘆餵藥案後信任感歸零：很多老師灰心掛冠求去

新北市幼兒園餵藥案經檢調認證是烏龍一場，卻重傷全國幼教業，現職教師掛冠求去，剛畢業的老師也不願意投入此行業衍生嚴重教師荒，新北市立委參選人林金結表今在廣播節目與中華幼兒福利協會創會理事長王順慶對談，王順慶曝有孩童帶密錄器上學，師生信任感歸零。林金結說，他將召開公聽會聽取業界心聲，並協助幼教業度過難關。

林金結表示，新北市長侯友宜市長支持度因此事件驟跌8%。新北市議會26日將開議，他將召開公聽會聽取業界心聲，並協助幼教業度過難關。林金結今下午主持廣播節目，邀請中華幼兒福利協會創會理事長王順慶對談。王順慶指出，歷經餵藥案，目前全國幼兒園都面臨家長跟老師間的「信任感歸零」困境，衍生嚴重教師荒。

王順慶透露，雖然餵藥案已經由檢調確認是烏龍一場，但是幼兒園陸續發現，開始有小朋友帶密錄器上學，老師也不敢貿然協助家長餵藥。王順慶強調，幼兒園老師的成就感來自孩子進步以及家長的尊重與信任，歷經這次打擊，很多老師灰心而掛冠求去。

林金結表示對老師的辛苦感同身受，強調自己在案件發生後的第一時間就接受幼教業者陳情，議會開議將再度了解幼教產業發展困境，尋求新北市府介入輔導。

林金結說他呼應侯友宜競選政見，已掛出「0至6歲國家養」看板，當選後進入立法院，也將推動更多福利政策，讓年輕人敢生、多生，希望扭轉出生率直直落，扭轉台灣「生不如死」現況。