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建成大樓爆積欠工程款 北市新工處：配合司法調查

中央社／ 台北13日電
台北市建成綜合大樓是北市府耗資5億多元打造的社福大樓。圖／北市府提供
台北市建成綜合大樓是北市府耗資5億多元打造的社福大樓。圖／北市府提供

北市建成綜合大樓開幕近2個月，議員張斯綱卻收到許多工人陳情，指營造廠商積欠款項至今，總額超過1800萬元。台北市新工處表示，廠商間的財務糾紛應循司法途徑處理，將配合法院調查。

國民黨台北市議員張斯綱今天舉行記者會，表示建成綜合大樓7月開幕，下游包商卻向他陳情，負責大樓工程的勁強營造拖欠款項至今，包商前往工地找勁強索取欠款，還被以妨害自由等理由提起告訴。

張斯綱指出，陳情者包含機電工程、空調工程及鐘點工人等，累計欠款金額超過新台幣1800萬元，呼籲市府體恤工人，督促勁強在10月1日前完成付款，並將勁強列入黑名單，不要再讓這種廠商標到公共工程，保障下游廠商權益。

台北市新工處透過新聞稿回應，建成綜合大樓改建工程承包商與其下游包商的財務糾紛屬私權糾紛，應循司法途徑由法院審理裁決，新工處將秉持中立，配合法院調查，並依法院裁處辦理相關行政程序。

勁強總經理張智岳接受媒體電訪表示，這些都是不實指控，並稱有些下游包商工程只做一半，還找黑道圍事、恐嚇，也有工班當初簽約的對象不是勁強營造，應去找自己當初簽約的公司索取尾款。

北市 張斯綱

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