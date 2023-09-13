串連國際AI+智慧園區 新北林口森林步道優化成登山新秘境
新北林口森林步道登山鄰近國際AI+智慧園區，新北新工處近期升級步道內相關建設，並串連原有工程與園區，使民眾有更舒適登山體驗，未來園區及周圍民眾要親近大自然也更加方便，步道目前已完工並開放，成林口新登山秘境。
新北林口工一園區持續發展，近期正式將園區命名為「新北國際AI+智慧園區」，不過先前有民眾反應，前往林口森林步道登山，園區施工過程中的淤土漫流汙染林口溪，導致溪水一片黃濁，景點「貴妃池」魚蝦生態也消失。新北新工處近期做改善工程，使步道煥然一新。
新北工務局表示，智慧園區有得天獨厚的自然景觀優勢，這次將園區動線串連鄰近林口森林步道，兼顧山周邊及步道設施改善，也包含貴妃池清淤、重建天搖地動橋、168登山口周邊改善等，創造城市森活共享的活動空間，也讓愛登山的民眾有更舒適的登山體驗，不必跑遠至其他地區。
工務局補充，當地原本就有工一公園及登山步道，這次透過升級工程並串連園區，整體工程在本月完工。
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