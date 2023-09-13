快訊

獨／巴西蛋效期標示不符拍片認錯 台農蛋品董座挨罰轟：農業部叫我擔下來

風波不斷...高虹安請辭雙黨職 中央委員慰留僅須請假

當孩子們拿起槍：烏俄戰爭陰影下，兒童玩起「戰爭遊戲」

串連國際AI+智慧園區 新北林口森林步道優化成登山新秘境

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
林口森林步道168登山口周邊改善。圖／新北工務局提供
林口森林步道168登山口周邊改善。圖／新北工務局提供

新北林口森林步道登山鄰近國際AI+智慧園區，新北新工處近期升級步道內相關建設，並串連原有工程與園區，使民眾有更舒適登山體驗，未來園區及周圍民眾要親近大自然也更加方便，步道目前已完工並開放，成林口新登山秘境。

新北林口工一園區持續發展，近期正式將園區命名為「新北國際AI+智慧園區」，不過先前有民眾反應，前往林口森林步道登山，園區施工過程中的淤土漫流汙染林口溪，導致溪水一片黃濁，景點「貴妃池」魚蝦生態也消失。新北新工處近期做改善工程，使步道煥然一新。

新北工務局表示，智慧園區有得天獨厚的自然景觀優勢，這次將園區動線串連鄰近林口森林步道，兼顧山周邊及步道設施改善，也包含貴妃池清淤、重建天搖地動橋、168登山口周邊改善等，創造城市森活共享的活動空間，也讓愛登山的民眾有更舒適的登山體驗，不必跑遠至其他地區。

工務局補充，當地原本就有工一公園及登山步道，這次透過升級工程並串連園區，整體工程在本月完工。

智慧園區有得天獨厚的自然景觀優勢，這次將園區動線串連鄰近林口森林步道。圖／新北工務局提供
智慧園區有得天獨厚的自然景觀優勢，這次將園區動線串連鄰近林口森林步道。圖／新北工務局提供
林口森林步道貴妃池清淤。圖／新北工務局提供
林口森林步道貴妃池清淤。圖／新北工務局提供
林口森林步道內重建天搖地動橋。圖／新北工務局提供
林口森林步道內重建天搖地動橋。圖／新北工務局提供

新北 林口 登山步道

延伸閱讀

輕軌串連西半邊整開區 新北將打造22公里長景觀廊帶

相關新聞

南港工地復工後道路龜裂 北市加強抽查並要求修復

北市南港東新街某工地一度因損鄰停工，今年復工後工地前道路卻發生龜裂及水溝下陷。北市建管處今天表示，因重車進出導致路面等處...

新北民進黨團拜會日本自民黨參議員 盼助台加入CPTPP

新北市議會民進黨團訪日，市政考察行程到日本參議院拜會參議員滝波宏文，隨後並前往台灣駐日經濟文化代表處拜訪謝長廷大使，黨團...

輕軌串連西半邊整開區 新北將打造22公里長景觀廊帶

新北市府打造全長22公里綠色微笑曲線，涵蓋五泰、泰板輕軌路線景觀風廊系統，創造林蔭大道結合綠色運具，輕軌軌道旁結合人行道...

新北今辦6小時核安演習 800人實兵演練從疏散到安置

新北市府今上午9點辦核安第29號演習實兵演練，演練從核子事故發生後各階段情境，包括遊客勸離疏散、疏散安置、發放碘片，共邀...

基北北桃新創齊聚AI智慧 消費者免等客服到天荒地老

「新北創力坊」10週年，新北青年局今舉辦 Demo Day，邀請基北北桃各領域的12 支新創團隊展示其創業成果、商業模式...

新北紅麴文化節 周末百年復古車站登場

「2023新北市樹林紅麴文化節」於本週六(16日)在超過百年歷史的樹林區山佳火車站前廣場舉行。現場有在地紅麴攤商準備各式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦