大直坍塌案部分住戶陸續返家 北市三大公會3天鑑定鄰損

北市大直坍塌案事發迄今，其中大直街94巷1弄1、3、5、7、9號建築物共25戶，這兩天陸續返家取物。北市建管處今表示，該棟已塌陷不堪使用，其餘建築物經初步勘查及監測資料顯示，已趨於穩定無立即安全疑慮，9月10日通知住戶可返家，目前陸續返家中。

建管處說，為了協助住戶勘查建物受損情形，已委請三大公會，包含台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、台北市建築師公會，9月15日至17日分區進入屋內勘查，並將受損情形紀錄造冊，交由基泰建設負責修繕。另外，住戶若因故無法於表定時間配合勘查，將由公會聯絡人另外安排時間勘查。 大直民宅塌陷現場。圖／報系資料照

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