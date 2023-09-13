地磚縫隙卡腳 汐止內溝溪改舖水泥步道變好走

汐止內溝溪生態很好，尤其每年櫻花盛開，吸引好多人潮，不過，賞螢步道的地磚縫隙越來越大，不好走也容易卡腳，所以，新北市議員廖先翔也協助改善，現在全新的水泥步道完成，推輪椅娃娃車不再卡卡，讓民眾有更安全舒適的休閒環境。

忠山里長吳國全說，內溝溪步道環境很優美，基本上跟台北市的樂活公園已經連成一氣，這是這幾年來經過新北市政府的支持還有廖先翔議員的協助，以及里內全體志工幫忙整理出一條環境很優美的步道，但是步道年久了，每個石板中間的凹槽越來越嚴重，修補了幾次，但是好像沒有辦法抵擋底下泥土的流失，所以，才想說在上面鋪設水泥，經過廖議員及新北市政府的協助，現在步道已經完成了，完成以後，大家的反應都非常好。

新北市議員廖先翔表示，溪流是城市中非常珍貴的天然資源，所以，在內溝溪旁忠山里一直都想營造為一個親水休閒的場域，那之前的簡易型步道是以90*90的地磚鋪設，只是用久了都會有一些問題，因為每塊地磚中間都會有空隙，中間的泥土久了就會流失，走起來不是那麼舒適，包括無障礙人士要使用輪椅或是娃娃車都沒有辦法經過這裡，還有就是下雨天也會積水。