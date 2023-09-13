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汐止四分尾山上收訊差很不便 會勘要架設基地台

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區勤進路、水源路山上的四分尾山收訊不好，立法委員賴品妤就召集相關單位人員現場會勘，要求要架設基地台改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區勤進路、水源路山上的四分尾山收訊不好，立法委員賴品妤就召集相關單位人員現場會勘，要求要架設基地台改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區勤進路、水源路山上的四分尾山，附近住了好幾戶人家，平常也有不少登山客，不過，山上收訊不好，或者根本收不到訊號真的很不方便，所以，今(13)日立法委員賴品妤就召集相關單位人員現場會勘，要求要架設基地台改善。

白雲里長陳俊地說，上個月有會勘過，因為一直有里民反應收訊不好，也向立委賴品妤陳情，要架設基地台卻找不到地方，今天看的位置是電信業者的機房很適合。

立法委員賴品妤指出，今天來會勘的路上到了四分尾山一帶發現真的收不到訊號，在地人開車可能不致於開錯，但是像今天來會勘的技術人員就有人迷路，想拿手機看一下地圖，發現沒有訊號，所以，這邊的訊號真的很重要，剛也有跟電信業者工程師確認如果這裡設置基地台，鄰近山區的訊號都可以改善，這對登山客來說是一個利多，因為登山的話沒有訊號，如果出事情會很危險。

賴品妤表示，汐止有很多的山區，一直以來都在協助山區改善訊號，今天來到四分尾山，勤進路跟水源路交叉口一帶，因為接到民眾陳情訊號不好斷斷續續，所以，今天找了農業部、林務局、公所、電信業者一起會勘，其實在8/15日已經會勘過，今天是來確認設置基地台的位置，是在大概水源路2段491號前電信業者基房旁，因為，一旁大樹會影響訊號，所以，大家也討論進行修剪，期程的話電信業者在這星期就會送出，順利的話一個月後就能陸續施作作。

基地台 賴品妤 汐止

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