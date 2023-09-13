金山清水溪生態護岸延伸 提升防洪保障居住安全

金山區清水溪流貫在地重要農業區域，在潭子內溪上游與清水溪支流交匯處護岸老舊損壞，而為保護民眾生命財產安全，在市府水利局及金山區公所攜手共同改善護岸品質下，避免河道潰堤，施作生態護岸，完善整體防洪設施。

六股里長鐘鼎平說，潭子內溪上游清水溪支流因部分護岸不完整，長期有土石滑落和河岸掏空的情形發生，未整治前農田也被沖刷，農民耕作相當沒有保障，透過清水溪護岸邊坡改善工程，施工長度約為300公尺，高度約2.9公尺，並增加2處固床工，工程完工後可以帶給地方居民和民眾一個更安全居住環境。

潭子內溪上游與清水溪支流護岸整治過後，鞏固社區內重要的水資源、農田與生態自然，里長也特別感謝市府水利局及金山區公所協助將該溪流損壞護岸修復，並且採用砌石護岸既美觀也讓當地民眾不必再擔憂淹水問題，居住也更有保障。