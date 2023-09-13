新北今辦6小時核安演習 800人實兵演練從疏散到安置
新北市府今上午9點辦核安第29號演習實兵演練，演練從核子事故發生後各階段情境，包括遊客勸離疏散、疏散安置、發放碘片，共邀集800多人演練，最終下午3點至泰山體育館收容安置演練。新北副市長朱惕之說，核安事件一旦發生將影響生活，不能等發生災害才檢討，須在發生前模擬演練、做好演習。
消防局指出，核安第29號演習實兵演練，假想天然災害及軍事因素造成核二場多重複合式災害，雖然核二廠2號機3月15日進入除役期間，但仍依新北市核子事故區域民眾防護應變計畫規畫演習。演練地點包含萬里、石門、淡水、三重及泰山等多個地區，演練時序從核子事故發生之初，進展至廠區緊急事故、民眾防護應變等，採實人、實地、實境依序演練。
另外，演習也考量國際情勢，模擬國軍執行戰備任務，無法協助核子事故應變工作，由地方政府調集民防人員補足國軍無法出動救災之人力缺口，做好交通管制及物資搬運等工作，分別於野柳地質公園、泰山體育館驗證演練。
新北市副市長朱惕之表示，此次演習結合現場各項模擬情境，檢驗應變程序，並說核安事件一旦發生將影響生活，不能等發生災害才檢討，須在發生前模擬演練、做好演習。後續新北市還會再針對核子事故緊急應變計畫區內民眾，規畫防災社區民眾防護行動演練。
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