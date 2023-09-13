基北北桃新創齊聚AI智慧 消費者免等客服到天荒地老

「新北創力坊」10週年，新北青年局今舉辦 Demo Day，邀請基北北桃各領域的12 支新創團隊展示其創業成果、商業模式、品牌願景等。其中新創團隊包括知名創投公司鏈奇國際，該公司產品 HelperAI是AI代理人，可將企業客戶的客服、銷售和行銷等業務流程AI提供回應，24小時隨時待命，消費者需要客服回應時，不用再等到天荒地老。

許多民眾都有共同經驗，無論是信用卡、手機號碼等有問題須聯繫客服，分機轉來轉去、「目前客服人員皆在忙線中，請稍後或掛斷電話」，聽得讓人不耐煩，也浪費許多時間等待，而鏈奇國際所開發的HelperAI，不像ChatGPT搜集網路皆可查的資訊作為回應單一窗口，而是針對企業客戶的資料數據套入軟體學習模組內，透過企業客戶即時串流資料，精準且24小時待命回答消費者疑問，也可為企業客戶節省客服人力成本。

HelperAI與一般關鍵字回答的虛擬客服不同，HelperAI運用大型語言學習模型後快速且精確回答問題。能用於物流、租車公司，將即時數據直接串流到AI模型中，針對企業客戶特性產品，回答消費者對於價格問題、訂購產品現在在哪等相關疑問，即時解答消費者問題。也成為這次新北創立坊12 支新創團隊相當特殊的AI應用發展。