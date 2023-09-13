南港工地復工後道路龜裂 北市加強抽查並要求修復

北市南港東新街某工地一度因損鄰停工，今年復工後工地前道路卻發生龜裂及水溝下陷。北市建管處今天表示，因重車進出導致路面等處受損，已要求修復，將加強抽查頻率。

台北市建築管理工程處施工科長洪崇嚴今天在南港東新街現場受訪表示，因重車進出工地壓壞路面、側溝壁體，已要求7天修復完成，不改善才開罰。

洪崇嚴說，此工地目前尚未開挖，市府在工地開挖後將加強巡查工地及監測數據，並參考大地技師公會判讀資料，若工地後續仍有狀況，會要求建商立即處置。

北市警消昨天獲報，南港區東新街巷弄一處建案工地旁道路柏油龜裂、地面下陷，無人受傷或財損。國民黨台北市議員李彥秀、民進黨議員何孟樺等民代與大地工程技師趙衛君等人今天分批到場了解狀況。

趙衛君接受聯訪表示，初步看鄰近工地路面有龜裂等狀況，因水溝附近為土壤，導致水溝往基地內移動，才出現地面下陷、龜裂。

他說，初判影響範圍在水溝附近約1至3公尺，因工地先前未有重車進出，近期因重車導致水溝等處受損，目前施工對鄰房影響有限，若工地開挖，要注意地底擋土排樁是否成形，若出現縫隙過大要留意，初步研判此工地不會遇到如大直街民宅下陷案的破壞方式。

趙衛君表示，工地8公尺以下為岩盤，相關基礎及防土壁與岩盤有連結，岩層上方是黏土層，可能受施工影響有擾動，工地估往下挖至11公尺，後續開挖要注意擋土排樁，建議多設監測點，因地底無法只透過開挖前鑽孔可掌握狀況，透過監測系統能隨時了解地底情形。

北市建管處科長洪崇嚴現場接受聯訪時表示，此工地在去年拆屋時造成鄰房損壞，經受損戶陳情，雖建方與監造建築師等人認為非因施工引起，但經第三方公正機構鑑定，認為是因工地施工損鄰。

洪崇嚴說，當時要工地停工列管，停工約半年多，建商事後委託相關單位確認受損鄰房無安全問題並改進施工方式，於今年復工。

洪崇嚴另外指出，因大直街民宅下陷案，建管處規劃針對全市開挖工地，每月抽查且提高頻率，並委託建築、結構、土木及大地技師公會協助，要求工地提供監測數據及開挖擋土圖說供審閱，若檢查發現有數字異常等狀況，會依技師建議，要工地停工處理相關狀況。