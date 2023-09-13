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新北紅麴文化節 周末百年復古車站登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2023新北市樹林紅麴文化節」於本週六(16日)在超過百年歷史的樹林區山佳火車站前廣場舉行。記者李定宇／攝影
「2023新北市樹林紅麴文化節」於本週六(16日)在超過百年歷史的樹林區山佳火車站前廣場舉行。記者李定宇／攝影

「2023新北市樹林紅麴文化節」於本週六(16日)在超過百年歷史的樹林區山佳火車站前廣場舉行。現場有在地紅麴攤商準備各式紅麴佳餚，響應新北市「健康大步走活動」安排「健康紅麴齊步走」集章，並有創意市集及在地團體精彩演出，邀請民眾走進山佳地區。

山佳車站於1903年落成，目前為新北市市定古蹟。文化局副局長于玟表示，紅麴文化節是樹林區具代表性的地方盛會，除推廣樹林特色紅麴文化外，更融入在地景點，吸引民眾至樹林觀光旅遊。紅麴除有益心血管健康及調節血壓血糖，許多樹林商家更開發紅麴特色商品，展現紅麴的多樣風貌，歡迎大家在紅麴文化節當天到現場品嚐更多紅麴美食。

樹林區長洪崇璉表示，紅麴文化節今年邁入第17年，每年透過活動行銷樹林景點，吸引更多人走進樹林、認識樹林。今年首次於樹林百年火車站山佳車站舉行，以紅麴文化融合「鐵道懷舊復古風」，現場「健康紅麴齊步走集章活動」透過3大路線帶領民眾走訪鹿角溪全齡公園、大豐一、二號坑，帶著紅麴知識以輕鬆的心情探索山佳百年車站歷史及周邊景點，完成路線還可獲得限量宣導品。

區公所表示，歡迎民眾一同參與2023新北市樹林紅麴文化節，吃美食、看表演、玩闖關、還可以發揮創意參加「懷舊時尚街頭採集-拍照的10種POSE」，在3D彩繪街、鐵道地景公園等地拍照打卡上傳，即可獲得限量主題水晶糖1支。此外，現場也安排大小朋友最喜歡的街頭藝人「百變氣球秀」與「夢幻泡泡秀」，打造互動性及趣味性兼具的紅麴盛宴，來場不一樣的鐵道輕旅行。

「2023新北市樹林紅麴文化節」現場將有在地紅麴攤商準備各式紅麴佳餚。記者李定宇／攝影
「2023新北市樹林紅麴文化節」現場將有在地紅麴攤商準備各式紅麴佳餚。記者李定宇／攝影

火車站 鐵道

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