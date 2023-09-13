北市建成大樓營造商欠近2千萬 張斯綱：劣質廠商應列黑名單

台北市建成綜合大樓是北市府耗資5億多元打造的社福大樓，剛開幕近2個月，廠商勁強營造有限公司遭爆施工品質不良，未依核定施工圖面施工，還拖欠款項高達1800萬元。北市議員張斯綱接獲陳情，許多下游包商苦不堪言，他也要市府將劣質廠商列黑名單，遭控廠商則喊冤不實指控。市府回應，將請廠商妥善處理。

建成綜合大樓位在大同區，結合兒童托育、少年福利、身障者日間照顧服務、老人社區照顧關懷據點、少年服務中心及區民活動中心等功能，7月17日開幕。

議員張斯綱今爆，負責該大樓工程的勁強營造迄今拖欠下游包商款項超過1800萬元，包含空調工程、水電點工、機電工程、消防水配管工程、工程繪圖等，金額從4.8萬元至464萬元不等，有些更已循法律途徑。

消防工程的林姓鐘點工指出，勁強引薦人頭公司與其簽約，工程款項共230多萬元，「都是以他們心情去放款」，迄今僅拿到逾50萬元，「被坑得無路可走」。還有人說，前往工地找勁強索取欠款，卻被反告妨害自由、誣指黑道，最後不起訴處分。

被欠款462萬元的機電工程包商說，勁強一直趕工期，拖2、3個月才說有問題，以進度落後等各種刁難不給錢，「誰受得了？」空調工程的許先生提到，對方沒白紙黑字，僅以白板寫下需求並簽定合約15萬元，依約請款卻被要求應做完所有工程才給錢，追加施工100多萬元也沒給。

張斯綱表示，市府已依約付款，勁強就必須按照合約付款給下游包商，否則就是中飽私囊，把政府的錢放在自己口袋，要求新工處10月1日前督促勁強完成款項交付。他提到，勁強訴訟案件高達99件且多案在法院進行中，籲市府應拒絕黑心、劣質廠商，將其納入公共工程黑名單，以保障下游廠商權益。

工務局新工處副總工程司張泰昌回應，市府訂約對象為勁強，對方是否付款給下游包商不得而知，對於今日他們訴求，將請勁強妥善處理跟說明；市府已給95%款項，10月1日工程複驗，驗收合格才會給予尾款1300多萬元；勁強曾與其他廠商有訴訟糾紛，市府將依採購法與相關規定，檢討發包廠商資格。

勁強遭控沒付工程款項，總經理張智岳喊冤做了30幾年沒遇過這種事，「這些都是不實指控」，這些包商工程做一半放掉，更請黑道來圍事，自家員工還被恐嚇過，公司賠很多錢才把工程完成。他駁斥有人頭公司，全部9成以上、約30多家廠商都完成工程，等驗收拿尾款；沒拿到款項的工班不是與勁強簽約，而是與其發包小包的工班。