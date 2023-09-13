南港工地旁道路龜裂 何孟樺提損鄰規則、SOP三方面修法

台北市南港新東街一處工地，昨天因施工造成道路龜裂30公尺，甚至側溝變形，引發民眾擔憂。民進黨議員何孟樺今天上午也到現場會勘，市府承諾，廠商今天就會施作進行修復，並要求一周內修復完成。

何孟樺表示，長期來看北市的損鄰規則、SOP也應做檢討，朝向「擴大第三方檢測單位角色」、「減輕民眾通報阻力」、「初勘即應檢視過往檢測紀錄」三方面著手修正，兼顧建設與市民安全。

何表示，經她今天到現場了解，工班已經在現場待命了，預計今天就會進場維修。另外，後續確認肇因有跟初判的一致，路面會龜裂是因工地大型機具頻繁出入導致。

何提到，市府不應該頭痛醫頭、腳痛醫腳，短期內應主動檢視全台北730多處已開挖、未開挖工地周遭路面監測、維護情形，若發現問題即時處置，避免恐慌擴大。