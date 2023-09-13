快訊

斥高虹安「竹市無跨年晚會」說謊！錢康明：已通過350萬預算 Jack叫我別管

高虹安爭議連環爆 柯文哲：不護短 黨內新制度剛好查一查

傳郭台銘副手口袋名單有3人 她未必是首選卻是最佳救援？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南港工地旁道路龜裂 何孟樺提損鄰規則、SOP三方面修法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員何孟樺認為，長期來看北市的損鄰規則、SOP也應做檢討，朝向「擴大第三方檢測單位角色」、「減輕民眾通報阻力」、「初勘即應檢視過往檢測紀錄」三方面著手修正。圖／何孟樺辦公室提供
議員何孟樺認為，長期來看北市的損鄰規則、SOP也應做檢討，朝向「擴大第三方檢測單位角色」、「減輕民眾通報阻力」、「初勘即應檢視過往檢測紀錄」三方面著手修正。圖／何孟樺辦公室提供

北市南港新東街一處工地，昨天因施工造成道路龜裂30公尺，甚至側溝變形，引發民眾擔憂。民進黨議員何孟樺今天上午也到現場會勘，市府承諾，廠商今天就會施作進行修復，並要求一周內修復完成。

何孟樺表示，長期來看北市的損鄰規則、SOP也應做檢討，朝向「擴大第三方檢測單位角色」、「減輕民眾通報阻力」、「初勘即應檢視過往檢測紀錄」三方面著手修正，兼顧建設與市民安全。

何表示，經她今天到現場了解，工班已經在現場待命了，預計今天就會進場維修。另外，後續確認肇因有跟初判的一致，路面會龜裂是因工地大型機具頻繁出入導致。

何提到，市府不應該頭痛醫頭、腳痛醫腳，短期內應主動檢視全台北730多處已開挖、未開挖工地周遭路面監測、維護情形，若發現問題即時處置，避免恐慌擴大。

台北市南港新東街一處工地，昨天因施工造成道路龜裂30公尺，甚至側溝變形，引發民眾擔憂。記者林麗玉／攝影
台北市南港新東街一處工地，昨天因施工造成道路龜裂30公尺，甚至側溝變形，引發民眾擔憂。記者林麗玉／攝影

北市 議員

延伸閱讀

互動超冷...官員尷尬 高嘉瑜李彥秀同會勘工地隔空酸爆

人心惶惶...南港工地旁道路龜裂 居民憂誰知開挖會怎樣?

南港工地旁路龜裂初判原因曝 議員籲：查北市逾7百工地防恐慌

南港某建案今驚見道路龜裂 居民恐慌「怎會凹下去？」北市回應了

相關新聞

三重公寓驚傳傾斜 新北市府：將結構鑑定

台北市大直民宅坍塌案事件歷歷在目，近日有民眾發現三重三和路一處五層樓公寓不明原因傾斜，與隔壁公寓幾乎要緊靠在一起，就怕連...

南港工地旁道路龜裂 何孟樺提損鄰規則、SOP三方面修法

台北市南港新東街一處工地，昨天因施工造成道路龜裂30公尺，甚至側溝變形，引發民眾擔憂。民進黨議員何孟樺今天上午也到現場會...

清溝開蓋民跌進水溝挫傷 新北清潔隊離譜回覆傷者超傻眼

新北汐止清潔隊本月10日執行清溝作業時，將馬路旁水溝蓋打開，但未作圍籬也無人看守，導致路人跌進水溝右上臂大面積擦挫傷，反...

獨／糙齒海豚原好轉...昨剛辦命名活動 今突死亡志工難過

新北市八里紅海灘7日發現的活體糙齒海豚擱淺，在基八斗子救援站收容復健，今天進入第七天，據志工指出，上午一早就傳出不幸消息...

新北學校推心理假？教局：從寬核假

新北市高中職以下學生自殺、自殘比率有上升趨勢，市議員李倩萍認為，連台大都開始推動心理健康假，此一機制能挖掘更多學生可能的...

新北表揚教職員 2432人獲獎

新北市教育局昨辦112年度優良教育人員表揚典禮，總計2432人獲獎。市長侯友宜指，市府教育預算年年提高，從2019年預算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦