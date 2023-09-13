三重公寓驚傳傾斜 新北市府：將結構鑑定

台北市大直民宅坍塌案事件歷歷在目，近日有民眾發現三重三和路一處五層樓公寓不明原因傾斜，與隔壁公寓幾乎要緊靠在一起，就怕連帶影響周遍住宅。新北市議員李翁月娥找來市府工務局技師到場目視健檢，初步認定沒有立即危險，但建議進一步結構安全鑑定。李翁月娥說，台北市大直案一開始也說沒有立即危險，她建議先鞏固危險部分，再找都更處進入協助，才能讓居民早日有個安心的家。

大直民宅坍塌畫面歷歷在目，近日住在三重三和街的里民發現，街上一處公寓出現傾斜，幾乎要與一旁公寓靠攏，擔心隔壁房屋也受波及，向李翁月娥陳情，李翁月娥昨邀集新北市工務局人員到場目視健檢。

李翁月娥說，除了兩棟房幾乎快要靠在一起，後巷更是有下陷疑慮，一旁停的機車都傾倒，實際進到房子裡頭，更發現有許多裂痕、部分鋼筋外露，尤其這棟房裡面還住了四位聾啞的兄弟，昨天她也請市府找來手語老師協助溝通，不少住戶與周邊住戶擔心得徹夜難眠，必須趕快協助。

新北市工務局使用管理科長許雅惠表示，兩棟建築各領有2004年與2011年使用執照，都是沒有地下室的地上5層樓的鋼筋混凝土建築物，接獲陳情後，立即請技師一同前往現場初步勘檢，初步目視勘檢結果，2棟建築物有部分貼近情形，無立即性安全疑慮，但建議建築物所有權人委託專業技師公會進行傾斜測量及結構安全鑑定。

許雅惠說，新北市有免費的房屋健檢與初評可以申請，還有最高450萬元的建築物補強補助可以申請，不過申請建築物補強需要1/2住戶同意，需要住戶先整合，目前三重案建議委託專業技師公會進一步結構鑑定測量。

三重傾斜屋住戶面對記者詢問相當低調，表示只是租在這不便多說些什麼；但在隔壁住數十年的蔡先生表示，當初蓋的時候附近鄰居就有跟他們講地基不能這樣蓋，現在發生問題當然非常擔心，就怕發生更大規模影響，他希望能先補強避免危險，未來看是要重建還是都更，不過他覺得恐怕是段很長的路。

李翁月娥表示，感謝市府大力協助，不過她認為，大直案當初北市府也說沒有立即危險，等到事情發生就來不及，她認為應該先針對危險部分立即鞏固，如果有重建需求，她也會要求都更處全力協助，確保住戶權益，安心住在家裡不用害怕。