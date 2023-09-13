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清溝開蓋民跌進水溝挫傷 新北清潔隊離譜回覆傷者超傻眼

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北汐止清潔隊本月10日執行清溝作業時，將馬路旁水溝蓋打開，但未作圍籬也無人看守，導致路人跌進水溝右上臂大面積擦挫傷。圖／「汐止集團」臉書社團翻攝
新北汐止清潔隊本月10日執行清溝作業時，將馬路旁水溝蓋打開，但未作圍籬也無人看守，導致路人跌進水溝右上臂大面積擦挫傷。圖／「汐止集團」臉書社團翻攝

新北汐止清潔隊本月10日執行清溝作業時，將馬路旁水溝蓋打開，但未作圍籬也無人看守，導致路人跌進水溝右上臂大面積擦挫傷，反映工作人員對方竟說「你自己要看路啊！」讓路人相當不滿上網抱怨，通知民眾路過時需小心。環保局表示民眾受傷非常抱歉，將就員工未落實標準作業程序予以懲處。

日前汐止路人途經康寧街時，由於眼睛注意來往車輛，未留意腳下水溝蓋竟被打開，因此不慎跌落導致手部大面積挫傷，路人不滿在「汐止集團」臉書社團抱怨，當時清潔隊施工把水溝蓋打開，卻沒有放圍籬也無人看守導致過路人受傷，反映給工作人員對方還說「你自己要看路啊！」

網友則替路人不平表示「建議求償、台灣公安真的很扯、若是老人家後果不堪設想」，汐止清潔隊長劉鴻毅則親上火線留言表示當時正執行清溝業務，因開蓋後需水槍清洗，拿取水槍時未在現場待命，造成路人受傷非常抱歉，也說將負責醫療費用。

路人則留言回應隊長有誠摯道歉，也沒有要索賠。環保局對此表示，針對民眾受傷部分感到非常抱歉，清潔隊幹部第一時間前往關心並致歉，後續也將就員工未落實標準作業程序予以懲處。另將持續加強宣導及要求清潔隊落實遵守作業安全規定，並於清溝作業時做好警示及引導，以保護民眾及作業人員安全。

清潔隊長劉鴻毅親上火線留言表示當時正執行清溝業務，因開蓋後需水槍清洗，拿取水槍時未在現場待命。圖／「汐止集團」臉書社團翻攝
清潔隊長劉鴻毅親上火線留言表示當時正執行清溝業務，因開蓋後需水槍清洗，拿取水槍時未在現場待命。圖／「汐止集團」臉書社團翻攝

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