北市圖電子書 研議增借閱次數

文化部日前推出「擴大推動電子書計次借閱服務」投入1億元，讓公共圖書館不再有電子書借閱次數上限，全台獨缺北市響應，仍提留借4次上限。北市圖書館說，文化部電子書補助規定必須要與「優化圖書採購」的補助一起申請，需使用最有利標，但北市圖書採購都是評分及格最低標，因此無法申請，會研議調整借閱次數。

北市圖統計，去年電子書購書預算1229萬5080元，館藏量約70萬冊，使用人次共259萬3356人次，讀者每月可借4次電子書，一次可以借閱14天，電子雜誌一次2天，當月次數使用完畢則要付費閱讀。

公共圖書館電子書採購以買斷式為主，將電子書如同紙本圖書以物權的概念採購，買1本電子書在同時間只能借給1個人，限制了數位出版可無限擴大傳播的優勢，同時也減少了作者及出版社獲得合理利潤的可能性，文化部推出，公共圖書館承諾保障圖書採購定價7折以上，文化部就會加碼補助「電子書計次借閱無上限」。

遠流董事長王榮文日前在臉書表示，北市圖主事者採購圖書常強調最低標，替市民節省荷包，但這次卻沒有加入，健全台灣出版和電子書發展的生態系統人人有責，身為文化首都北市府豈能缺席？

北市圖副館長王淑滿解釋，圖書採購方式有很多種，過去用評分及格最低標採購，但文化部電子書補助規定必須要與「優化圖書採購」的補助一起申請，需使用最有利標，所以無法申請。

王淑滿說，市民平均每月借4到5本書，所以將電子書借閱次數訂在每月4次，確實對高需求者來說無法被滿足，後續會再看讀者使用狀況因應調整，也評估明年要用何種採購方式。