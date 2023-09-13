2025世壯運暖身活動 雙北啟動

2025雙北世界壯年運動會STRONG WIN暖身系列活動昨宣布開跑，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜同台主持啟動儀式。蔣說，雙北合辦2025世壯運展現一加一大於二的無限可能；侯說，雙北要讓全世界看到台灣，讓台灣的運動成為建構國際友誼最好的橋梁。

2025世壯運將於後年5月17日至30日舉辦，明年2月開放報名，預估有110國、4萬名選手、隊職員及親友等到台灣參與賽事。目前雙北規畫開幕式在台北大巨蛋舉辦；閉幕會在新北淡水漁人碼頭及周邊腹地，以嘉年華形式舉行，估計帶來百億元的觀光經濟產值。

蔣萬安說，雙北合作舉辦2025世壯運，籌辦過程相當不容易，在競爭激烈下，雙北從法國巴黎、澳洲伯斯等國際城市脫穎而出，象徵雙北合作、舉辦國際賽事能力獲得肯定，預期將是一場結合國際交流、文化體驗、觀光旅遊的國際運動盛會。

侯友宜說，世壯運籌備剩下600天、時間很短，每個環節都需要協調、盡全力，雙北人口近7百萬，加上宜蘭、桃園近千萬，這次會以交朋友方式，搭起友誼運動橋梁，讓各個城市被世界看到，也讓台灣的運動成為建構國際友誼最好的管道。

世壯運場館規畫與過去國際大型賽事不同，執行辦公室主任張勝傑說，世壯運會使用雙北、宜蘭、桃園、新竹縣市等66處既有的運動場館及場地，不另整修興建，目前場地已備妥。國際選手到台灣參賽，每人會有一張類似1200基北北桃交通月票大眾運輸吃到飽悠遊卡，提供免費交通服務，希望帶動國際觀光客旅遊效益。

世壯運暖身系列活動，今年規畫29項運動、共104堂訓練營課程，將開放免費報名，除常見球類項目，也開設輕艇、定向越野等，名額40至50名，可上世壯運官網報名。