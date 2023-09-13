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新北表揚教職員 2432人獲獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市教育局昨辦112年度優良教育人員表揚典禮，總計2432人獲獎。市長侯友宜指，市府教育預算年年提高，從2019年預算555億，到2024年已逾740億，允諾教育預算會繼續增加，給教育最大支持。

侯友宜說，他在新北市政府服務13年，期間遇到疫情，第一線教育工作者仍孜孜不倦教育孩子。市府教育局預算從2019年預算555億，明年上升到740億，增加185億成長逾3成，承諾持續增加預算，當老師最強後盾。

昨天受獎對象包含特殊優良教師39人、校長領導卓越獎6人、優良特教人員18人、資深優良教師2369人，總計2432人獲獎。新北市新莊國中張美蓮獲選為特殊優良教師，也獲教育部師鐸獎，她回憶曾有一名學生頻發生肢體衝突，她為陪伴學生每周約吃晚餐聊天，經過一個多學期，該生情緒、學業有進步。學生也寫卡片感謝老師沒有把他當成壞學生，讓張美蓮很感動。

服務屆滿40年的中和高中黃玉真獲資深優良教師殊榮，她說，畢業後即到學校當國文老師，結合諮商第二專長，陪伴青少年成長，她說，當老師是生命影響生命的職業，很有意義，她教書第一年遇到被養父強暴的孩子，對她來說是震撼教育，也曾有學生在學測前遭遇至親離世打擊，讓她體認到陪伴的重要，與不同孩子相處，激勵她成為一名好老師。

教師 教育局

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