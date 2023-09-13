新北學校推心理假？教局：從寬核假

新北市高中職以下學生自殺、自殘比率有上升趨勢，市議員李倩萍認為，連台大都開始推動心理健康假，此一機制能挖掘更多學生可能的心理危害，提前預防，新北應盡速跟上。新北市教育局表示，新北優先照護學生心理健康，都採從寬核假。吳姓高中生說，怕請心理假會被貼標籤，多少有顧慮。

衛福部今年8月1日起提供15至30歲年輕族群3次免費心理諮商，預約踴躍，台中、台北都傳出立刻額滿。

新北市衛生局表示，市府執行衛福部計畫，8月獲配695名額，現已服務443人，因地方積極爭取，中央同意增加服務名額，新北市獲配增加1100人，持續提供預約服務。

李倩萍曾經是教師，她指出，新北市學生自殺、自殘比率上升，她曾質詢關注該議題，去年底建議新北市所轄學校比照部分大專院校試辦心理健康假，卻被市府拒絕，她說，台灣大學也決議推動學生心理健康假，「新北市到底還要等多久？」

李倩萍說，新北市國高中小輔導系統長期人力不足，面對學生愈來愈複雜的心理情況，第一線輔導人員早就無法負荷，新北市不該視而不見。

教育局回應，新北市優先照護學生心理健康，只要學生有需求，都是從寬核假，高中職學生請假依中央法規辦理，國中小學生請假，因學生身心發展尚需師長、家長協助關懷，如經認定有需求，以學生需求從寬核假。

國小陳姓老師說，他贊成要有心理健康假，高中職學生心理問題多是生理、社交因素，國中小階段多與家庭環境有關聯，若能透過請假過程，引導孩子敞開內心世界，多少能防止憾事。

台灣青年民主協會理事長張育萌長期關懷青少年，他同樣贊成健康心理假，他強調，放寬核假主導權仍掌握在校方，應該尊重學生需求，才是心理假最初目的。