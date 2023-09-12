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南港工地旁路龜裂初判原因曝 議員籲：查北市逾7百工地防恐慌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員何孟樺表示，經了解，這處工地「尚未開挖」，卻已經因為極端氣候、機具進出導致路面龜裂，讓許多民眾更擔心「如果開挖還得了」？圖／何孟樺提供
議員何孟樺表示，經了解，這處工地「尚未開挖」，卻已經因為極端氣候、機具進出導致路面龜裂，讓許多民眾更擔心「如果開挖還得了」？圖／何孟樺提供

北市大直民宅塌陷案，引發民眾關注住家周邊工地是否也出現異常狀況。台北市南港區新東街一處工地，最近也疑因施工造成道路龜裂長達30公尺，甚至側溝變形。台北市議員何孟樺今晚趕赴現場會勘表示，經了解這處工地「尚未開挖」，卻已經因極端氣候、機具進出導致路面龜裂，讓許多民眾更擔心「如果開挖還得了」？

何孟樺表示，她認為北市府除了因應大直民宅塌陷案對184處已開挖工地外稽查外，也應檢視全市730多處已開挖、未開挖工地周遭路面維護落實情形，防患未然、避免人心惶惶。

何說，為避免資訊失真，她也說明該處的目前情況，路面龜裂肇因，初判是因前陣子的大雨，加上工地周遭大型機具頻繁出入，土質變得相對鬆軟導致。目前市府人員已經有到現場查看，工地建方明天一早就會開始施工改善。

至於水溝也有被重型機具壓壞的情形，已責成工地要負責修復。何說，前往該處工地時，現場也有許多關心的民眾，所以她也跟大家說明了目前的狀況，避免產生資訊落差。

何孟樺說，目前初步判定，該處路面龜裂跟大直民宅塌陷案「完全不一樣」，她也已經要求市府儘早完成修復，所以請大家不必恐慌。

議員何孟樺表示，經了解，這處工地「尚未開挖」，卻已經因為極端氣候、機具進出導致路面龜裂，讓許多民眾更擔心「如果開挖還得了」？圖／何孟樺提供
議員何孟樺表示，經了解，這處工地「尚未開挖」，卻已經因為極端氣候、機具進出導致路面龜裂，讓許多民眾更擔心「如果開挖還得了」？圖／何孟樺提供
北市南港區東新街今傳出建案工地外道路出現龜裂，讓居民相當害怕，是否有安全疑慮。圖/里長李品君提供
北市南港區東新街今傳出建案工地外道路出現龜裂，讓居民相當害怕，是否有安全疑慮。圖/里長李品君提供
北市南港區東新街今傳出建案工地外道路出現龜裂，讓居民相當害怕，是否有安全疑慮。圖/里長李品君提供
北市南港區東新街今傳出建案工地外道路出現龜裂，讓居民相當害怕，是否有安全疑慮。圖/里長李品君提供
北市南港區東新街今傳出建案工地外道路出現龜裂，讓居民相當害怕，是否有安全疑慮。圖/里長李品君提供
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