不甩林口強烈反彈？ 中央3個月內評估影視園區變更社宅

營建署預計將林口國際影視園區2.7公頃國有地收回建社宅，引發地方強烈反彈。立委洪孟楷今開協調會，決議由營建署3個月評估是否興建。然而會議結束不到半小時，營建署發新聞稿指，若做社宅可滿足就業、安居需求。議員蔡淑君批評，營建署稱3個月評估是否興建，實際上是要評估興建經費、期程，「今天的會議就是一個笑話」。

中央與地方2019年合作開發林口國際影視園區，三立影城原先標下C、D基地，去年終止契約後，營建署今年3月函知國產署，經評估有需求作興辦社宅，引發地方反彈，認為不應在商業精華地段上建社宅。洪孟楷今召開協調會，邀集營建署、國產署與新北市經發局及民代協商，會中決議營建署會在3個月內評估是否興建。

據轉述，洪孟楷、蔡淑君及新北經發局長何怡明會議及林口區長廖武輝，皆明確向營建署、國產署轉達，地方支持居住正義，但該基地發展不宜規畫成社宅，周遭沒有配套措施，人口增加只會加重林口長期以來的塞車問題，就學、就業問題也成難題。

洪孟楷說，今日會議上有表達地方聲音，比如該基地周邊的林口國小已是滿額國小，林口交流道南出北入工程正在興建，且三井、東森國際陸續在明後年開幕營業，該區不利於規畫社宅。營建署在會議上也承認並未考慮周邊生活機能，城鄉發展分署長林秉勳承諾會帶回去評估。

不料會議下午5點10分結束，營建署5點37分便發新聞稿指，現行的商圈發展已帶動就業人潮的湧入，認為以長遠發展來看，該基地做為社會住宅儲備用地，可以滿足在地就業、安居訴求，盼能落實國有土地有效活化。

蔡淑君批評，中央早已確定態度，要衝社宅數量，會議中營建署甚至稱選林口蓋社宅，是因林口人口正成長，認為社宅能解決林口人買不起房的居住問題。蔡淑君認為，事實並非如此，林口人口成長多來自外移人口，而非本地人，且營建署稱3個月評估興建，實際上是要評估興建經費、期程，「今天的會議就是一個笑話」。