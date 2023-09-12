蚊子都不想去？北市藝文場館遭點名無力自籌 虧損飆升至3865萬元

台北市文化局委外經營的藝文場館，近期被盤點多處自籌能力疲軟，需要市府資源挹注，從108年統計整體營運賸餘682多萬元，到110年變成虧損3865萬元，台北市議員何孟樺點出，最慘的是李國鼎故居，平均每天僅有17人造訪「連蚊子都不想去」。

對此，台北市文化局表示，已於官網補齊資料，無障礙空間也同步納入修繕計劃當中，局處持續透過線上展示、數位轉型等調整場館營運，也會輔導提升自籌效能。

根據審計部資料顯示，委外經營藝文場館曾接受補助的盈虧，108年總計21間，盈餘比例高於虧損，賸餘來到682多萬元，不過疫情的109年，補助的場館增加一處到22處，開始出現虧損來到204萬元，時隔一年後，110年補助場館為25間，虧損飆升到3865萬元。

進一步分析，108年這21間場館仍屬自籌財源能力不足，占整體委外場館84%，甚有補助收入占比達9成以上，3處館務運作高度仰賴政府補助，即使營運結果為賸餘，但整體委外場館經營體質明顯欠佳。

到了疫情的109年、110年，場館未能積極推動數位轉型也未能配合自籌財源降幅，有效控制成本，文化局得分年這幾間場館營運費共2億1414萬元及2億826萬元。特別是這三年間，台北之家、蔡瑞月舞蹈研究社、新芳春茶行、撫台街洋樓，四處榜上有名，恐成蚊子館。

推測原因，主要與缺乏跨局處，像是北市府觀光傳播局、交通部觀光局等網站連結，以及無障礙設施有關，特別是國旅近9成會自行規劃行程、55%國人會透過網路和社群媒體來搜集旅遊，近年65歲長輩旅遊人數漸增，光這兩項就是改善首要任務，同時也該督促訂定合理自籌比率及加強推動數位轉型，才能提升場館經營韌性。

關注藝文場館議題的何孟樺拿出數據，2022年到2023年3月的統計，文化局所有委外場館中，有14個日均參訪人數未達100人；10個日均參訪人數未達50人，其中參訪情形最慘的就是李國鼎故居，平均每天僅有17人造訪。

她說，慘不忍睹的參訪人數，可見台北市許多藝文館所慘到「連蚊子都不想去」，主因就是市府輔導失當，所以文化局應該針對各場館營運情形進行通盤檢討，提出實質改善計畫，不要繼續擺爛、繼續大撒幣。

何孟樺說，審計部報告所指問題，其實是積弊已久，過往已有議員提出過類似質詢，但是，文化局也只會以「強化行銷」的說法來敷衍了事，如今卻被審計部打臉，市府應痛定思痛。

台北市文化局表示，針對所點名的藝文館所，已於台北旅遊網、文化局官網補齊文化館所，同時也增設無障礙設施相關資訊以利民眾查閱，另外，部分館所也正著手修復再利用計畫及相關工程，後續將納入無障礙設施與設備檢討，以提供民眾更舒適安全的文化空間。