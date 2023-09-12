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影／永和國小附近大樓突多聲巨響 大片磁磚掉落嚇壞路人
新北永和國小附近大樓近日有大片磁磚掉落情況，突如其來巨響嚇壞民眾，引發家長憂心。永和區公所表示第一時間已到現場確認，新北工務局也會發文請社區管委會善盡維護管理責任，若因此傷及路人，依建築法最高可罰30萬元。
民眾指出，自己在前日下午經過永和國小附近社區大樓，卻突然有幾聲巨響，回放行車記錄器後，才發現是社區大樓有大片磁磚掉落情況，希望路過民眾要小心。該文章在「我是永和人」臉書社團引發討論，也不少家長因此憂心。
新北工務局使用管理科長許雅惠說明，經查永和「愛丁堡中正廣場社區」，建築物領有77年使用執照，2棟為地上7樓及11樓建築物；公所第一時間已至現場勘查確認無持續掉落情形，工務局後續也會發文請建築物所有權人（管委會）善盡維護管理之責；若建築物所有權人未善盡維護管理之責，而讓磁磚掉落傷及路人，依建築法最高可罰新台幣30萬元。
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