快訊

確定了！衛福部開放「3族群」免評巴氏量表 60萬人受惠

稱「這縣市」是選舉關鍵 賴清德：只要贏了等於宣告這場選舉贏了

土城民宅驚傳火警！8旬婦被燒成焦屍陳屍陽台 起火原因待查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／永和國小附近大樓突多聲巨響 大片磁磚掉落嚇壞路人

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北永和國小附近大樓近日有大片磁磚掉落情況，突如其來巨響嚇壞民眾。圖／網友Dy Chen提供
新北永和國小附近大樓近日有大片磁磚掉落情況，突如其來巨響嚇壞民眾。圖／網友Dy Chen提供

新北永和國小附近大樓近日有大片磁磚掉落情況，突如其來巨響嚇壞民眾，引發家長憂心。永和區公所表示第一時間已到現場確認，新北工務局也會發文請社區管委會善盡維護管理責任，若因此傷及路人，依建築法最高可罰30萬元。

民眾指出，自己在前日下午經過永和國小附近社區大樓，卻突然有幾聲巨響，回放行車記錄器後，才發現是社區大樓有大片磁磚掉落情況，希望路過民眾要小心。該文章在「我是永和人」臉書社團引發討論，也不少家長因此憂心。

新北工務局使用管理科長許雅惠說明，經查永和「愛丁堡中正廣場社區」，建築物領有77年使用執照，2棟為地上7樓及11樓建築物；公所第一時間已至現場勘查確認無持續掉落情形，工務局後續也會發文請建築物所有權人（管委會）善盡維護管理之責；若建築物所有權人未善盡維護管理之責，而讓磁磚掉落傷及路人，依建築法最高可罰新台幣30萬元。

建築 永和

延伸閱讀

皆曾赴台南旅遊 新北今新增4例登革熱累計達14例

新北富邦悍將循環杯 看球、愛地球、拿限量禮

疑逆光影響視線 新北女騎士猛撞違停拖板車顱內出血

高中職以下該不該放心理假？新北教育局：採從寬核假

相關新聞

蚊子都不想去？北市藝文場館遭點名無力自籌 虧損飆升至3865萬元

台北市文化局委外經營的藝文場館，近期被盤點多處自籌能力疲軟，需要市府資源挹注，從108年統計整體營運賸餘 682多萬元，...

影／永和國小附近大樓突多聲巨響 大片磁磚掉落嚇壞路人

新北永和國小附近大樓近日有大片磁磚掉落情況，突如其來巨響嚇壞民眾，引發家長憂心。永和區公所表示第一時間已到現場確認，新北...

3米高土地公燈飾、50隻玉兔燈 中和土地公文化祭16日起登場

月底就是中秋節，新北市中和區公所將舉辦2023年中和土地公文化祭，自9月16日起至9月30日，一系列精彩活動輪番上陣，公...

影／侯友宜、蔣萬安出席雙北世界壯年運動會系列活動

台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜上午在台北市政府共同出席STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會，並邀請教育部體育署、中...

240天進帳1億5700萬！新北警嚴抓不禮讓行人2萬6千件

為提升行人交通安全降低事故死亡人數，新北警加強執行行人路權大執法，經統計今年1至8月針對駕駛不停讓行人共取締2萬6242...

大小犬分區 北巿信義區再蓋寵物公園年底完工

台北市信義區信安街67巷、景勤二號公園旁，近期興建一處占地1800平方公尺的寵物公園，台北市動物保護處表示，目前正在整地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦