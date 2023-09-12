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手作編織動手動腦 汐止教會社區松年長輩樂共餐

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止長老教會辦理的社區松年關懷站，汐止區長林慶豐也特地前往和長輩話家常，並且為他們打菜。 圖／觀天下有線電視提供
汐止長老教會辦理的社區松年關懷站，汐止區長林慶豐也特地前往和長輩話家常，並且為他們打菜。 圖／觀天下有線電視提供

汐止長老教會辦理的社區松年關懷站，每個星期二天開辦主題課程，帶著長輩動一動，有靜態的健康講座，也有手作課程，讓長輩動手也動腦，接著中午再一起共餐，今(12)日汐止區長林慶豐也特地前往和長輩話家常，並且為他們打菜。

每個星期二、星期五，長輩們一大早就到汐止長老教會報到，而這一天安排的主題課程是手作，有專業老師帶著長輩要編出一個鑰匙圈，只見長輩坐在位子上開始編織，不過，似乎沒那麼容易上手，有時編到一半卡住，就得趕快向老師求救指導，社區松年關懷站每星期都安排多元課程，讓長輩動手也動腦。

汐止教會社區松年關懷站長吳佳蓮表示，每個星期二、五有主題課程，有健康講座、手作課程、音樂律動，還有訓練長者肌耐力，課程當中長輩可以相互學習關懷，在疫情趨緩也恢復打菜共餐，希望長者可以留下來一起共餐，在共餐當中可以互相交流。

信望里長楊順德說，這個老人活動已經四、五年了，每個星期兩天都有安排不一樣的課程，讓長輩可以吸收很多知識，中午還有老人共餐，今天區長林慶豐也一起來關心長輩，大家其樂融融，也為他們打菜，讓長輩都很開心。

汐止區長林慶豐指出，今天非常開心來到汐止長老教會老人共餐的據點，有30多位的長者一起共餐，很感謝教會準備美味餐食，也期盼有更多的長者走出來參與共餐。

長輩 汐止 老人共餐

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