滬尾藝文園區攜手扶輪社淨灘 守「滬」淡水河

新北市淡水區滬尾藝文休閒園區歡慶四週年，深耕在地以與環境共好為使命，致力於永續經營發展，特別攜手國際扶輪社，舉辦第四年守「滬」淡水河，為環境「淨」一份心力 淨灘活動，以實際行動為生活的環境「淨」一份心力，守「滬」淡水河，身體力行動手清理垃圾，讓淡水河回歸應有的美麗樣貌。

將捷集團董事長林嵩烈小，近年來淡水河常受地形、季風、洋流等因素影響，沿岸沙灘上遍佈來自世界各地漂來的廢棄物，嚴重破壞河流的生態環境，滬尾藝文休閒園區至2019年開幕至今，每年皆舉辦淨灘活動，今年活動由將捷集團同仁與家屬，聯合熱心的民眾一起來淨灘，除了倡導，更以行動力影響，號召超過300人參與，最多

包含園區員工、將捷集團員工、財團法人慈暉文教基金會、淡水油車里辦公室，沙崙里辦公處、國際扶輪3482地區第9分區 金鷹社。今年更加入國際扶輪3481地區第4分區 永和社、中和圓通社、第9分區中和社、青少年表演藝術聯盟，以及自發性參與的民眾，淨灘活動，分組有河口 、山口 、海口 三條路線以徒步的方式淨灘，淨山，淨道。 撿拾岸灘及園區周圍等非自然產出之垃圾，並藉由群眾共襄盛舉，增進地方居民互動一起守護淡水河。